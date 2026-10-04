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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

انتشار گزارش عفونت‌های حاد تنفسی در کشور

انتشار گزارش عفونت‌های حاد تنفسی در کشور

وزارت بهداشت، تازه‌ترین وضعیت عفونت‌های حاد تنفسی در کشور را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، تا ۱۱ مهر ۱۴۰۵، نسبت نمونه‌های مثبت کووید-۱۹ پس از رسیدن به ۱۷.۴ درصد در هفته گذشته، به ۱۳.۷ درصد کاهش یافته است؛ با این حال، این میزان همچنان بالاتر از آستانه هشدار بالا قرار دارد.

این گزارش روند هفتگی شیوع علائم عفونت‌های تنفسی، تغییرات موارد مثبت کووید-۱۹ و آنفلوانزا، وضعیت گردش ویروس‌ها و تفاوت آمار در استان‌های کشور را نشان می‌دهد.

طبق داده‌های این گزارش، نسبت نمونه‌های مثبت آنفلوانزا در نظام مراقبت دیده‌وری به ۲.۹ درصد رسیده و ویروس آنفلوانزای نوع B همچنان نوع غالب در گردش کشور است.

در این گزارش تأکید شده است که کاهش یک‌هفته‌ای موارد مثبت کرونا هنوز به معنای پایان روند افزایشی بیماری نیست و پایش مستمر وضعیت بیماری‌های تنفسی ضروری است.

کد مطلب 6967708
حبیب احسنی پور

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