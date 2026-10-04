ثبت ۱۳۷ فرصت شغلی در بخش کشاورزی شهرستان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آزاد ایمانی اظهار کرد: با توجه به سهمیه ابلاغی تعهد اشتغال سال ۱۴۰۵، در نیمه نخست امسال ۱۳۷ فرصت شغلی معادل ۱۰۰ درصد تعهد تعیین‌شده برای شهرستان البرز در سامانه جامع رصد ملی اشتغال کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: بخش عمده اشتغال ایجادشده در حوزه دامداری با ۴۱ درصد، باغداری با ۲۸ درصد، زراعت با ۱۵ درصد و مشاغل خانگی با ۱۶ درصد بوده است که نشان‌دهنده ظرفیت بخش کشاورزی شهرستان در ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز ادامه داد: حدود ۱۰ درصد از اشتغال ثبت‌شده به بانوان اختصاص دارد که بخش عمده آن در حوزه مشاغل خانگی ایجاد شده است و ظرفیت این بخش در توسعه اشتغال و درآمدزایی بانوان را نشان می‌دهد.

آزاد ایمانی خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ درصد اشتغال ثبت‌شده نیز مربوط به دانش‌آموختگان دانشگاهی است و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های بخش کشاورزی و حمایت از فعالیت‌های تولیدی و مشاغل خانگی، روند ایجاد اشتغال در شهرستان در نیمه دوم سال نیز ادامه پیدا کند.