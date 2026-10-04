موفق نبودن اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و برگزاری آزمون اختصاصی

جواد رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص استخدام معلولان در دستگاه‌های اجرایی گفت: هرچند در استان خراسان جنوبی شرایط اختصاص سهمیه سه درصد آزمون‌های استخدامی به معلولان بد نبوده است، اما اختصاص سع درصد سهمیه استخدامی در راستای حمایت از حقوق معلولان در آزمون‌های کشوری موفق نبوده و به همین دلیل آزمون اختصاصی استخدام معلولان در کشور برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در آزمون سال جاری استخدام معلولان، بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده در تهران بین بهزیستی و وزارتخانه‌های مربوط و اعلام نیاز استان‌ها برگزار می‌شود.

رجبی با اشاره به اینکه ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت از چهارم مهرماه شروع شده است، گفت: در این آزمون سه هزار و ۲۶۱ ردیف استخدامی در دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور اختصاص یافته که سهم خراسان جنوبی ۴۵ ردیف است.

وی با اشاره به سهم دستگاه‌های اجرایی استان در این خصوص اظهار کرد: از مجموع مجوزهای استخدامی اختصاص‌یافته در کشور، به خراسان جنوبی، ۲۰ ردیف مربوط به اداره‌کل آموزش و پرورش، ۱۷ ردیف مربوط به دانشگاه علوم پزشکی، پنج ردیف مربوط به اداره‌کل بهزیستی و دانشگاه فرهنگیان است و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، هرکدام دارای یک ردیف استخدامی اختصاص‌یافته هستند.

رجبی خاطرنشان کرد: در سطح کشور نیز بیشترین سهم مجوزهای استخدامی این آزمون به وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور اختصاص یافته و همین الگو در سهمیه خراسان جنوبی نیز رعایت شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: سهمیه‌های مورد نظر برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی استان، براساس پست‌های خالی موجود در این دستگاه‌ها و همچنین رشته‌هایی که معلولان در آنها بیشتر فارغ‌التحصیل شده‌اند، تعیین شده است.

معاون بهزیستی خراسان جنوبی افزود: روانشناسی، علوم تربیتی، حسابداری و مدیریت، رشته‌هایی هستند که تعداد بیشتری از معلولان در آنها فارغ‌التحصیل شده‌اند.

معاون اداره‌کل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت از چهارم مهرماه آغاز شده و تا فردا، ۱۳ مهرماه، ادامه خواهد داشت و متقاضیان باید در مهلت تعیین‌شده نسبت به مطالعه دفترچه و ثبت‌نام اقدام کنند.

رجبی با اشاره به اینکه احتمال تمدید مدت ثبت‌نام نیز وجود دارد، افزود: این آزمون، مسیر ورود افراد دارای معلولیت به فرصت‌های شغلی را از یک مطالبه به یک فرآیند اجرایی و قابل پیگیری تبدیل می‌کند و فرصتی است که باید با اطلاع‌رسانی دقیق و حضور آگاهانه جامعه هدف، به استخدام و نقش‌آفرینی مؤثر آنان در دستگاه‌های اجرایی منجر شود.