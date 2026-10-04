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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳

راه شهدا چراغ راه نیروهای مسلح است 

راه شهدا چراغ راه نیروهای مسلح است 

ایلام - فرمانده پایگاه دوم رزمی هوانیروز مسجدسلیمان گفت: راه شهدا چراغ راه نیروهای مسلح است.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش اکبری عصر یکشنبه در گرامیداشت چهل پنجمین سالگرد شهادت امیر سرلشکر خلبان شهید غلامرضا چاغروند گفت: شهدا چراغ راه جامعه هستند و مسیر نورانی شهدا با قدرت ادامه دارد و هیچ‌گاه متوقف نخواهد شد.

وی با اشاره به ایثارگری‌ رزمندگان در دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: هوانیروز در کنار سایر نیروهای مسلح، با آمادگی کامل برای دفاع از آرمان‌ها و کیان ایران اسلامی پای‌کار است.

فرمانده پایگاه دوم رزمی هوانیروز مسجدسلیمان با یادآوری حماسه‌آفرینی شهید چاغروند اظهار کرد: شهید چاغروند با شهادت حسین‌گونه خود ثابت کرد که در رکاب ولایت است و تا پای جان بر سر عهد و پیمان خود ایستادگی کرد.

وی ادامه داد : ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ضامن بقای انقلاب اسلامی است و نیروهای مسلح خود را خادم و ادامه‌دهنده راه این عزیزان می‌دانند.

کد مطلب 6967740

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