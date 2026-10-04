مزدوران سعودی مدعی آغاز عملیات نظامی علیه انصارالله یمن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رشاد العلیمی، رئیس موسوم به شورای رهبری ریاست جمهوری دولت دست نشانده سعودی در یمن مدعی آغاز عملیات نظامی گسترده علیه انصارالله با هدف «بازپس‌گیری کنترل سراسر یمن» شد.

العلیمی مدعی شد: آغاز عملیات نظامی برای بازپس‌گیری سرزمین‌های باقی‌مانده یمن را اعلام می‌کنم.. ما مسیر پیروزی و بزرگی مسئولیتی که بر دوش ماست را می‌دانیم. ما به نمایندگی از کل جهان از آبراه‌ها محافظت خواهیم کرد.

وی ادعا کرد: نهادهای دولتی برای دستیابی به پیروزی در آماده‌باش کامل خواهند بود. امروز ما آغاز عملیات نظامی برای بازپس‌گیری سرزمین‌های باقی‌مانده جمهوری یمن و گسترش اقتدار دولت و نهادهای آن را اعلام می‌کنیم. از دوستان و جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که در کنار یمن بایستند. ما بازگشت امن و عفو عمومی را برای هر کسی که سلاح خود را زمین بگذارد، تضمین می‌کنیم. هر شهری را که بازپس بگیریم، وارد مرحله احیا و بازسازی خواهد شد. ما از مردم خود در مناطق تحت کنترل حوثی ها می خواهیم که با نیروهای مسلح یمن همکاری کنند. عملیات نظامی ما جنگی علیه صنعا یا صعده نیست.

این ادعاهای العلیمی در حالی است که طی ساعات گذشته نیروهای صنعا پیشروی های برق آسا در استان تعز و شرق استان الجوف به دست آورده اند و یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از ضربات دردناک به عمق دشمن سعودی خبر داده است.