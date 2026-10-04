بیانیه یحیی سریع درباره تجاوز عربستان به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: هواپیماهای دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۶ حمله هوایی و موشکی (علیه مردم مظلوم یمن) انجام دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادامه داد: حملات هوایی عربستان، مناطق غیرنظامی در صنعا (پایتخت) و استان‌ های الجوف، تعز، عمران، حجه و صعده را هدف قرار داد. حملات هوایی ریاض توسط جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌ های «خمیس مشیط» و «طائف» برخاسته بودند انجام شد، و حملات موشکی نیز از منطقه «نجران» صورت گرفت.

یحیی سریع سپس اضافه کرد: مجموع حملات تجاوزکارانه سعودی از زمان آغاز تشدید درگیری‌ ها به ۱۵۱۶ مورد رسیده است.