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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳

بیانیه یحیی سریع درباره تجاوز عربستان به یمن

بیانیه یحیی سریع درباره تجاوز عربستان به یمن

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: مجموع حملات تجاوزکارانه سعودی شامل حملات هوایی و موشکی از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها به ۱۵۱۶ مورد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: هواپیماهای دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۶ حمله هوایی و موشکی (علیه مردم مظلوم یمن) انجام دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادامه داد: حملات هوایی عربستان، مناطق غیرنظامی در صنعا (پایتخت) و استان‌ های الجوف، تعز، عمران، حجه و صعده را هدف قرار داد. حملات هوایی ریاض توسط جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌ های «خمیس مشیط» و «طائف» برخاسته بودند انجام شد، و حملات موشکی نیز از منطقه «نجران» صورت گرفت.

یحیی سریع سپس اضافه کرد: مجموع حملات تجاوزکارانه سعودی از زمان آغاز تشدید درگیری‌ ها به ۱۵۱۶ مورد رسیده است.

کد مطلب 6967920

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