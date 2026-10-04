وحدت رمز پیروزی کشور است 

به گزارش خبرنگار مهر، مراد یگانه عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، عملیات ۱۲ روزه، عملیات رمضان و سالگرد شهادت امیر سرلشکر خلبان شهید غلامرضا چاغروند، اظهار کرد: آنچه امروز داریم، مرهون فداکاری‌های شهدا و ایثارگران است.

وی با بیان اینکه دوران هشت سال دفاع مقدس، دوران خودباوری و تجلی ایثار ملت ایران بود، افزود: جانفشانی نیروهای مسلح، به‌ویژه تلاش‌های مجاهدانه نیروهای هوانیروز در اذهان مردم ماندگار است و ما قدردان این زحمات هستیم.

فرماندار ویژه دهلران با تأکید بر اینکه مراسم گرامیداشت شهدا نباید صرفاً یک مناسبت تقویمی باشد، تصریح کرد: یاد شهدا باید همواره در جامعه زنده بماند و مسئولان باید با کار جهادی، اخلاق‌مداری و تکریم ارباب‌رجوع، ادامه‌دهنده حقیقی راه این عزیزان باشند.

یگانه در پایان با اشاره به توطئه‌های دشمنان، بر ضرورت حفظ انسجام داخلی تأکید کرد و گفت : در شرایط فعلی، آنچه بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز داریم، اتحاد، وحدت و یکپارچگی است؛ چرا که وحدت کلمه، رمز پیروزی قطعی ما در برابر دشمنان خواهد بود.

همزمان با چهل‌ و پنجمین سالگرد شهادت امیر سرلشکر خلبان غلامرضا چاغروند، ۳۰ اصله نهال به یاد این شهید والامقام در یادمان وی در منطقه جلزی غرس شد.

شهید غلامرضا چاغروند، ملقب به ذبیح لرستان، از دلاورمردان سرافراز هوانیروز است که در اوج جوانی و در چنگال نیروهای بعثی، با تاسی از نهضت عاشورای حسینی و پایمردی بر سر اعتقادات خویش، در برابر اصرار دشمن برای توهین به ساحت امام راحل (ره) مقاومت کرد و با آزادگی به دیدار حق شتافت.