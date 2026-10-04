بهزیستی دیگر فقط حامی نیست؛ ایجاد ۱۱۹ هزار فرصت شغلی برای مددجویان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با تشریح رویکردهای جدید سازمان بهزیستی اظهار کرد: بهزیستی از زمان تأسیس تاکنون مسیر گسترده‌ای را طی کرده و مأموریت‌های این سازمان از هفت مأموریت اولیه به ۱۷۲ مأموریت در حوزه‌های پیشگیری، غربالگری، حمایت، توانبخشی، توانمندسازی و فرصت‌آفرینی افزایش یافته است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: امروز بهزیستی یکی از نهادهای مهم اجتماعی دولت در حوزه رفاه اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت جامعه به شمار می‌رود و خدمات آن محدود به گروه خاصی نیست.

وی با اشاره به جامعه هدف بهزیستی ادامه داد: افراد دارای معلولیت، سالمندان، کودکان یتیم و بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانوار از جمله گروه‌های تحت پوشش هستند، اما خدمات این سازمان برای عموم مردم نیز در دسترس است و شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۴۸۰ و اورژانس اجتماعی ۱۲۳ از این خدمات استفاده کنند.

حسینی با اشاره به دستاوردهای حوزه پیشگیری گفت: تاکنون ۶۴ میلیون مورد غربالگری شنوایی انجام شده که نتیجه آن پیشگیری از ناشنوایی و کم‌شنوایی در حدود ۵۵۰ هزار نفر بوده است؛ همچنین اجرای طرح‌های غربالگری بینایی نیز از بروز نابینایی در بیش از هزار و ۵۰۰ نفر جلوگیری کرده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تغییر رویکرد این سازمان از حمایت صرف به سمت توانمندسازی بیان کرد: مجموع فرصت‌های شغلی ایجادشده در ۴۴ سال فعالیت بهزیستی ۸۹ هزار مورد بوده، اما در دو سال اخیر ۱۱۹ هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف ایجاد شده است.

وی درباره برنامه اشتغال مددجویان در استان اصفهان گفت: برای سال ۱۴۰۵ ایجاد ۲ هزار و ۹۵۰ فرصت شغلی در استان هدف‌گذاری شده و برای تحقق این برنامه، هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان تسهیلات چهار درصدی اختصاص می‌یابد.

حسینی همچنین از برگزاری آزمون استخدامی سهم سه درصدی افراد دارای معلولیت در دستگاه‌های اجرایی در آذرماه خبر داد.

حمایت از ساخت مسکن و پوشش بیمه‌ای مددجویان

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی بهزیستی در استان اصفهان گفت: ساخت ۳۲۶ واحد مسکونی برای مددجویان استان در حال انجام است و برای این واحدها ۶۵ میلیارد تومان کمک بلاعوض اختصاص یافته است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: میزان کمک بلاعوض مسکن نیز از ۱۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

حسینی همچنین از اختصاص ۴۳ میلیارد تومان برای پوشش بیمه‌ای ۳۹ هزار و ۳۱۷ پرونده خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، شمار مددجویان پشت‌نوبت بیمه در استان اصفهان به صفر خواهد رسید.

وی ادامه داد: تمامی زنان سرپرست خانوار واجد شرایط استان تحت پوشش بهزیستی قرار می‌گیرند و زنان سرپرست خانوار روستایی، عشایری و ساکن شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر نیز از بیمه اجتماعی رایگان برخوردار خواهند شد.

تأمین تجهیزات توان‌بخشی ۸۸ هزار مددجو

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جمعیت افراد ناشنوا و کم‌شنوا در کشور گفت: برای تأمین تجهیزات توانبخشی ۸۸ هزار و ۷۰۰ نفر در سال ۱۴۰۵، ۷۴ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی افزود: ۴ هزار فرد دارای معلولیت نیز برای تأمین سمعک مورد حمایت قرار می‌گیرند و ۴۰ درصد ازدواج‌های مددجویان در سال جاری از کمک هزینه جهیزیه بهزیستی بهره‌مند خواهند شد.

حسینی ادامه داد: ۹ هزار و ۴۰۹ دانش‌آموز و دانشجوی تحت پوشش بهزیستی نیز با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان حمایت می‌شوند و مددجویان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید جسمی، نخاعی و اوتیسم از حق پرستاری ماهانه ۲.۵ میلیون تومانی برخوردار خواهند بود.

وی همچنین از اختصاص ۱۷ میلیارد تومان برای هزینه درمان ۵ هزار مددجو و ۱۹۴ میلیارد تومان برای آزمایش‌های ژنتیک خبر داد و گفت: مجوز تأسیس ۱۲ مرکز و مؤسسه مورد نیاز استان اصفهان نیز صادر خواهد شد.

سهم ۴۰۰ میلیارد تومانی مشارکت‌های مردمی

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نقش خیران در توسعه خدمات اجتماعی گفت: برای امسال ۴۰۰ میلیارد تومان سهم مشارکت‌های مردمی برای بهزیستی استان اصفهان پیش‌بینی شده است که امیدواریم با همراهی خیران و مردم نیکوکار استان تأمین شود.

حسینی همچنین از پذیرش پیشنهاد استاندار اصفهان درباره مشارکت در تأمین زمین و ساخت مجموعه ویژه ناشنوایان خبر داد و گفت: موضوع تقبل ۵۰ درصد هزینه زمین مربوط به ناشنوایان اصفهان و همچنین همکاری با خیران در این حوزه پیگیری خواهد شد.

وی در پایان بر توسعه ظرفیت‌های اشتغال و توانمندسازی مددجویان از مسیر انرژی خورشیدی تأکید کرد و افزود: این موضوع نیز در برنامه‌های مورد توافق برای استان اصفهان قرار گرفته و پیگیری خواهد شد.