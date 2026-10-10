به گزارش خبرنگار مهر، محمد قادری احسان پور سرپرست بهزیستی استان همدان عصر شنبه در نشست مشترک با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان که با محوریت ارتقای سطح معیشت و اشتغال‌زایی جامعه هدف برگزار شد بر ضرورت هم‌افزایی راهبردی دستگاه‌های حمایتی تاکید کرد.

وی در این نشست با اشاره به اینکه مدل‌های سنتی حمایتی دیگر پاسخگوی نیازهای پیچیده امروز نیست، اظهار کرد: رویکرد ما در بهزیستی باید از پرداخت‌های مستمری به سمت توانمندسازی پایدار و اشتغال مولد تغییر جهت دهد و در این مسیر هم‌افزایی با کمیته امداد می‌تواند از موازی کاری‌های اداری جلوگیری کرده و ظرفیت‌ها را به شکل بهینه‌ای به سمت حل معضل بیکاری هدایت کند.

قادری احسان پور با تاکید بر اینکه خروجی جلسات باید به صورت عملیاتی در سفره و معیشت مددجویان دیده شود، افزود: هدف ما این است که با تجمیع منابع آموزشی و تسهیلاتی یک زنجیره کامل ایجاد کنیم و از مهارت‌آموزی در مراکز فنی و حرفه‌ای تا بازاریابی برای محصولات تولیدی مددجویان تا بدین ترتیب فرد تحت پوشش از یک مصرف‌کننده به یک تولیدکننده فعال در بازار کار تبدیل شود.

سرپرست بهزیستی استان همدان در ادامه با بیان اینکه نباید فرصت‌های محدود برای توانمندسازی هدر رود، تصریح کرد: با تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک میان بهزیستی و کمیته امداد پروژه‌های مشخصی در حوزه‌های مسکن و اشتغال تعریف خواهیم کرد تا در بازه زمانی میان‌مدت شاهد کاهش شاخص‌های آسیب‌پذیری در جامعه تحت حمایت خود باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اراده کمیته بهزیستی و کمیته امداد استان همدان برای پیشبرد این اهداف جدی است و امیدواریم این همکاری سرآغازی برای مدل‌های موفق خودکفایی در استان همدان باشد.

اجرای پویش مشترک «سرپناه» برای حل مشکل مسکن مددجویان

مدیرکل کمیته امداد استان همدان نیز در این نشست مشترک با تاکید بر لزوم هم‌افزایی ۲ نهاد حمایتی در تامین مسکن مددجویان اظهار کرد: ما می‌توانیم با تشکیل یک پویش و اقدام مشترک تحت عنوان «پویش سرپناه» یا مدل مشارکتی ۵۰-۵۰ ظرفیت‌های جذب خیرین و منابع استانی را تجمیع کنیم تا عواید حاصل از این پویش به صورت مساوی و براساس اولویت‌ها میان مددجویان بهزیستی و کمیته امداد برای ساخت و تامین مسکن توزیع شود.

سید حسن نعمتی با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه جذب کمک‌های مردمی و اجرای تبلیغات گسترده افزود: تجربه نشان داده که تبلیغات صرف و اعلام شماره حساب به تنهایی کارایی کافی ندارد و باید در کنار استفاده از ظرفیت فضای مجازی، رسانه‌ها و بیلبوردهای شهری با هماهنگی شهرداری‌ها و اداره راهداری به سمت مذاکره چهره به چهره و دعوت مستقیم از خیرین، شرکت‌ها و مدیران عامل بانک‌ها حرکت کنیم.

وی برگزاری جشن‌های گلریزان هدفمند در ۱۰ شهرستان استان را یک راهکار اثربخش دانست و گفت: پیشنهاد ما این است که آیین‌های گلریزان مشترک با دعوت رسمی و با امضای استاندار، فرمانداران و ائمه جمعه در سراسر استان برگزار شود تا مدیران صنایع، کارخانجات و خیرین با انگیزه بالاتری پای کار بیایند و هزینه‌های اجرایی این مراسم‌ها نیز به صورت مشترک میان ۲ دستگاه تقسیم خواهد شد تا سنگینی بار آن روی دوش یک نهاد نباشد.

مدیرکل کمیته امداد استان همدان با اشاره به تجربیات موفق گذشته در این حوزه تصریح کرد: در برنامه‌های پیشین که با همکاری سایر دستگاه‌ها و مشارکت خیرین برگزار شد، توانستیم نزدیک به ۳ میلیارد تومان منابع حمایتی جذب کنیم؛ حتی می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی نظیر گودهای زورخانه و فضاهای سنتی و مذهبی مراسم‌هایی کم‌هزینه اما بسیار پربازده برگزار کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مدیران شهرستانی بهزیستی و کمیته امداد در سطح شهرستان‌ها هماهنگ عمل کرده و با پشتیبانی فرمانداری‌ها، بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی این پویش مشترک را به پیش ببرند می‌توان تحول چشمگیری در رفع بحران مسکن خانواده‌های نیازمند و مددجویان استان ایجاد کرد.