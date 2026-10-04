رشد اعتبارات میراث فرهنگی کردستان در مسیر شتاب گرفتن

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: تقویت منابع اعتباری یکی از الزامات اجرای برنامه‌های حوزه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است و در سال‌های اخیر روند افزایش اعتبارات این اداره‌کل دنبال شده است.

وی افزود: اعتبارات استانی اداره‌کل میراث فرهنگی کردستان نیز از ۶۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۶۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

معاون توسعه اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان ادامه داد: اعتبارات ملی این اداره‌کل در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴ میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۴ با افزایش قابل توجه به ۵۳ میلیارد تومان رسید.

رشیدی خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز ۲۶ میلیارد تومان به اعتبارات سال ۱۴۰۴ افزوده شده است که این افزایش منابع می‌تواند در پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مورد استفاده قرار گیرد.

وی تأکید کرد: استمرار افزایش اعتبارات، امکان اجرای طرح‌های زیرساختی، مرمت و حفاظت از آثار تاریخی و همچنین توسعه ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان را فراهم می‌کند.

برای اینکه خبر از حالت گزارش آماری خام خارج شود، بهتر است محور اصلی تیتر را کشف ۹۱ قلم شیء تاریخی و توقیف بیل‌های مکانیکی در پرونده‌های حفاری غیرمجاز قرار دهیم. اعداد مبهم ویس را هم وارد متن نکردم.

کشف ۹۱ قلم شیء تاریخی در پرونده‌های حفاری غیرمجاز کردستان

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کردستان از کشف ۹۱ قلم شیء تاریخی در جریان مقابله با حفاری‌های غیرمجاز در استان خبر داد و گفت: در این پرونده‌ها چهار دستگاه بیل مکانیکی توقیف و تعدادی از متخلفان نیز دستگیر شدند.

محمدرضا زارعی در تشریح عملکرد یگان حفاظت میراث فرهنگی کردستان اظهار کرد: مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی استان از اولویت‌های این یگان است و اقدامات نظارتی و عملیاتی در این زمینه به صورت مستمر انجام می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کردستان افزود: در شش ماهه نخست امسال ۱۴ مورد حفاری غیرمجاز در استان شناسایی و با متخلفان این حوزه برخورد شده است.

وی ادامه داد: در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها، ۹۱ قلم شیء تاریخی شامل سکه و اشیای تاریخی کشف و ضبط شده است.

توقیف تجهیزات حفاری

وی با اشاره به استفاده برخی افراد از تجهیزات سنگین برای حفاری غیرمجاز، بیان کرد: چهار دستگاه بیل مکانیکی که در ارتباط با این تخلفات مورد استفاده قرار گرفته بود، توقیف و پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کردستان همچنین از دستگیری ۵۲ نفر در ارتباط با پرونده‌های تشکیل‌شده خبر داد و گفت: برخورد قانونی با حفاران غیرمجاز و افرادی که به هر نحو در تخریب یا تعرض به محوطه‌ها و آثار تاریخی مشارکت داشته باشند، ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از میراث فرهنگی استان خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی حفاری‌های غیرمجاز و جلوگیری از تخریب آثار تاریخی داشته باشد و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را به یگان حفاظت میراث فرهنگی اطلاع دهند.