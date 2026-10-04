به گزارش خبرنگار مهر، آرمان وطن‌دوست عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی معاونت گردشگری و حوزه سرمایه‌گذاری این است که ظرفیت گردشگری به عنوان یکی از محورهای مهم اقتصادی استان مورد توجه نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

وی افزود: نتیجه این رویکرد را می‌توان در افزایش سهم گردشگری از تسهیلات و اعتبارات استان مشاهده کرد؛ به‌گونه‌ای که سهم این حوزه از تسهیلات تبصره ۱۸ و منابع یارانه‌ای، از حدود ۶ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان ادامه داد: در یک سال گذشته در مجموع ۱۱۸ میلیارد تومان از محل منابع مختلف از جمله تبصره ۱۸، جز ۴۳ و اعتبارات مرتبط با حمایت از کسب‌وکارها در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی پرداخت شده است.

وطن‌دوست از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ۱۵ طرح گردشگری در استان خبر داد و گفت: چهار طرح در هفته دولت امسال به بهره‌برداری رسید و ۱۵ طرح دیگر نیز تا پایان سال در مناسبت‌های مختلف افتتاح خواهد شد.

وی ارزش این طرح‌ها را حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها زمینه اشتغال حدود ۳۰۰ نفر فراهم می‌شود.

کردستان پایلوت توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی شد

وطن‌دوست با اشاره به ظرفیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان بیان کرد: کردستان به عنوان یکی از استان‌های پایلوت کشور در زمینه توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی انتخاب شده و حمایت از این بخش با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، هتل‌ها و مراکز اقامتی رسمی استان در اقدامی حمایتی، بخشی از ظرفیت خود را برای اسکان رایگان افرادی که منازلشان آسیب دیده بود و همچنین مسافران ورودی از سایر استان‌ها اختصاص دادند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی کردستان گفت: برای توسعه این بخش نیز با همکاری بنیاد علوی، تسهیلات تا سقف پنج میلیارد تومان با عاملیت بانک برای کسب‌وکارهای مرتبط پیش‌بینی شده است.

وطن‌دوست با اشاره به اعتبارات عمرانی اداره‌کل میراث فرهنگی کردستان اظهار کرد: اعتبار استانی این مجموعه در ابتدای فعالیت ۱۳ میلیارد تومان بود و اعتبارات ملی نیز در سال گذشته به ۸۵ میلیارد تومان رسید.

وی ادامه داد: در ماه اخیر نیز از ظرفیت اعتباری دو همت در اختیار بانک کشاورزی برای مناطق محروم استفاده شد و ۲۰۰ میلیارد تومان از این منابع برای اجرای سه طرح در استان جذب شده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی کردستان افزود: علاوه بر این، قراردادی با بانک ملی برای استفاده از ظرفیت حدود ۶ همت منابع منعقد شده که طرح‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان می‌توانند از این ظرفیت برای تأمین مالی استفاده کنند.

کردستان در مسیر تقویت گردشگری بین‌المللی

وطن‌دوست با اشاره به جایگاه کردستان در تعاملات گردشگری با اقلیم کردستان عراق گفت: این استان به عنوان دبیر استان‌های غرب کشور در حوزه بازار عراق فعالیت می‌کند و تلاش می‌شود ظرفیت بازارهای سلیمانیه و اربیل بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و توسعه تعاملات گردشگری با اقلیم کردستان عراق از برنامه‌های مهم این حوزه است و تلاش می‌کنیم جایگاه کردستان در این بخش حفظ و تقویت شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی کردستان همچنین از اجرای یک تفاهم‌نامه میان میراث فرهنگی و منابع طبیعی استان به عنوان پایلوت کشوری خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری گردشگری و استفاده اصولی از ظرفیت اراضی طبیعی و جنگلی تدوین شده است.

وطن‌دوست بیان کرد: هدف این است که با استفاده از سازه‌های سبک و متناسب با محیط، ضمن ایجاد ظرفیت گردشگری، حفاظت از منابع طبیعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

واگذاری ظرفیت‌های گردشگری آبی به سرمایه‌گذاران

وی با اشاره به ظرفیت رودخانه‌ها و منابع آبی استان گفت: با همکاری شرکت آب منطقه‌ای، شش سد و دو رودخانه برای جذب سرمایه‌گذار و ایجاد مجموعه‌های تفریحی و گردشگری از طریق فراخوان عمومی و مزایده عرضه شده است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی کردستان افزود: هدف از این اقدام آن است که بخشی از ظرفیت‌های آبی استان برای استفاده گردشگری و تفریحی مردم کردستان نیز فعال شود، البته این فعالیت‌ها باید با الزامات محیط زیستی و ظرفیت‌های طبیعی منطقه هماهنگ باشد.

وطن‌دوست در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت گردشگری روستایی اشاره کرد و گفت: از میان ۸۰۰ روستای منتخب کشور، ۱۶ روستا در مرحله انتخاب قرار گرفته‌اند که دو روستا از استان کردستان در این فهرست حضور دارند.

وی از رسانه‌ها خواست ظرفیت‌های گردشگری روستایی استان را بیش از گذشته معرفی کنند و افزود: روستای پالنگان برای چهارمین بار نامزد ثبت جهانی گردشگری روستایی شده و تلاش می‌کنیم امسال حداقل یکی از روستاهای کردستان در فهرست روستاهای جهانی گردشگری قرار گیرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی کردستان در پایان با اشاره به خسارت‌های وارد شده به تأسیسات گردشگری استان در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: هفت تأسیسات گردشگری استان از این حوادث آسیب دیدند که مجتمع الماس غرب از شاخص‌ترین آنهاست.

وطن‌دوست خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام شده، از محل منابع وزارت میراث فرهنگی برای دو طرح آسیب‌دیده در مرحله نخست ۱۹ میلیارد تومان اعتبار تصویب شده و روند پرداخت آن در حال انجام است.