به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر یکشنبه در هشتمین جلسه شورای اداری خراسان جنوبی، با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های استان، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی طی دو سال گذشته ۱۸ همت اعتبار به بخش‌های مختلف زیرساختی خراسان جنوبی اختصاص داده است.

وی با اشاره به همراهی وزارت راه و شهرسازی در تأمین منابع مالی پروژه‌های استان افزود: از مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته، بیش از ۸.۲ همت به پروژه راه‌آهن خراسان جنوبی اختصاص یافته که بخشی از آن مربوط به گذشته و بخش عمده آن در دولت چهاردهم تأمین شده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و تأثیرات جنگ بر روند اجرای پروژه‌ها بیان کرد: تأمین این منابع در چنین شرایطی، زمینه شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های زیربنایی استان را فراهم کرده است.

هاشمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌سازی ادامه داد: در دولت چهاردهم تاکنون ۱۵۰ کیلومتر راه در خراسان جنوبی به بهره‌برداری رسیده و اجرای پروژه‌های زیرساختی نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی درباره جزئیات هزینه‌کرد اعتبارات در بخش‌های مختلف زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی گفت: طی دو سال گذشته، ۲.۳ همت برای زیرساخت‌های سایت‌های نهضت ملی مسکن، ۴.۸ همت برای دوبانده‌سازی محورهای مواصلاتی و ۴.۱ همت نیز در حوزه راهداری هزینه شده است.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر طرح‌های عمرانی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های ملی و پیگیری مدیران استان برای جذب اعتبارات و رفع موانع اجرایی، نقش مؤثری در تسریع تکمیل پروژه‌های زیربنایی دارد.