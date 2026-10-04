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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۹

تزریق ۱۸ همت به زیرساخت‌های خراسان جنوبی در دو سال

تزریق ۱۸ همت به زیرساخت‌های خراسان جنوبی در دو سال

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی از اختصاص ۱۸ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های راه، راه‌آهن و مسکن استان طی دو سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر یکشنبه در هشتمین جلسه شورای اداری خراسان جنوبی، با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های استان، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی طی دو سال گذشته ۱۸ همت اعتبار به بخش‌های مختلف زیرساختی خراسان جنوبی اختصاص داده است.

وی با اشاره به همراهی وزارت راه و شهرسازی در تأمین منابع مالی پروژه‌های استان افزود: از مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته، بیش از ۸.۲ همت به پروژه راه‌آهن خراسان جنوبی اختصاص یافته که بخشی از آن مربوط به گذشته و بخش عمده آن در دولت چهاردهم تأمین شده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و تأثیرات جنگ بر روند اجرای پروژه‌ها بیان کرد: تأمین این منابع در چنین شرایطی، زمینه شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های زیربنایی استان را فراهم کرده است.

هاشمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌سازی ادامه داد: در دولت چهاردهم تاکنون ۱۵۰ کیلومتر راه در خراسان جنوبی به بهره‌برداری رسیده و اجرای پروژه‌های زیرساختی نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی درباره جزئیات هزینه‌کرد اعتبارات در بخش‌های مختلف زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی گفت: طی دو سال گذشته، ۲.۳ همت برای زیرساخت‌های سایت‌های نهضت ملی مسکن، ۴.۸ همت برای دوبانده‌سازی محورهای مواصلاتی و ۴.۱ همت نیز در حوزه راهداری هزینه شده است.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر طرح‌های عمرانی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های ملی و پیگیری مدیران استان برای جذب اعتبارات و رفع موانع اجرایی، نقش مؤثری در تسریع تکمیل پروژه‌های زیربنایی دارد.

کد مطلب 6967859

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