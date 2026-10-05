به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی صبح دوشنبه در تشریح وضعیت ترددهای جاده‌ای استان در شهریورماه امسال اظهار کرد: براساس داده‌های سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند میانگین تردد بین‌استانی روزانه در محورهای استان ۱۵۴ هزار و ۵۰۰ وسیله نقلیه بوده است.

وی با اشاره به نوسانات ترافیکی در این بازه زمانی افزود: بیشینه تردد ثبت‌شده در محورهای استان مربوط به روز جمعه ۲۷ شهریورماه با ۱۸۴ هزار و ۲۰۰ وسیله نقلیه بوده است و مجموع ترددهای ثبت‌شده در شهریورماه در مقایسه با ماه پیش از آن کاهش ۷ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان با بیان اینکه ۱۸.۳ درصد از کل ترددهای شهریورماه مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است، ادامه داد: محورهای پرتردد استان شامل محورهای همدان-سه‌راهی بهار و بالعکس، محورهای همدان-کوریجان و بالعکس و محور همدان- جوکار می‌شود.

پرورشی درباره حضور خودروهای غیربومی در استان گفت: آمار تردد خودروهای غیربومی در شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به ماندگاری گردشگران در استان افزود: حدود ۲۷۴ هزار وسیله نقلیه غیربومی معادل ۲۷ درصد از کل خودروهای مشاهده‌شده بین یک تا چهار روز در استان همدان اقامت داشته‌اند که بیشترین سهم مقاصد این سفرها مربوط به استان‌های تهران، مرکزی و البرز بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تخلفات سرعت اشاره کرد و گفت: براساس تحلیل داده‌های سامانه‌های هوشمند آزادراه «ساوه-همدان» و محور «همدان-ملایر» در شهریورماه بیشترین آمار تخلفات سرعت غیرمجاز را به ثبت رسانده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رصد مستمر وضعیت ترافیکی و تحلیل داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌های هوشمند رویکرد اصلی این اداره‌کل برای مدیریت ترافیک، شناسایی نقاط پرخطر و ارتقای ایمنی در سطح جاده‌های استان است.