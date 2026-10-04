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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰

تأمین منابع پایدار اولویت مدیریت شهری در بحران

تأمین منابع پایدار اولویت مدیریت شهری در بحران

شهرکرد- رئیس شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر ضرورت تأمین منابع پایدار و استقرار مدیریت یکپارچه شهری، آمادگی مدیریت شهری برای شرایط بحران را اولویت اصلی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله ایزدی بعد از ظهر یک شنبه در جلسه شورای شهر شهرکرد با تأکید بر ضرورت تأمین منابع پایدار، استقرار مدیریت یکپارچه شهری و افزایش آمادگی مدیریت شهری برای شرایط بحران، گفت: مدیریت شهری باید پیش از وقوع بحران، زیرساخت‌ها، تجهیزات و سازوکارهای لازم برای استمرار خدمات ضروری به شهروندان را پیش‌بینی و فراهم کند.

وی اظهار کرد: افزایش مسئولیت‌های شهرداری‌ها بدون پیش‌بینی اختیارات و منابع متناسب و قانونمند، امکان ارائه مطلوب خدمات شهری را محدود می‌کند؛ از این‌رو، لازم است وظایف، اختیارات و منابع مالی مدیریت شهری متناسب با مسئولیت‌های آنان تعیین شود.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد افزود: در شرایط بحران، مدیریت شهری باید از سازوکار مشخصی برای استفاده سریع از اعتبارات و امکانات برخوردار باشد تا ارائه خدمات ضروری به شهروندان متوقف نشود؛ از این‌رو، تدوین برنامه جامع تاب‌آوری شهری و استمرار خدمات حیاتی پیش از وقوع بحران است، که تدابیر مناسب اندیشیده شده است.

ایزدی با اشاره به ضرورت تأمین تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز در شرایط بحرانی گفت: ناوگان حمل‌ونقل، آتش‌نشانی، خدمات جمع‌آوری پسماند و سایر بخش‌های خدمات شهری باید پیش از وقوع حادثه از آمادگی لازم برخوردار باشند، که مدیریت شهری تدابیر لازم راباهمکاری شورای اسلامی شهر اتخاذ نموده است.

وی ادامه داد: ایجاد نظام منسجم ارتباطات بحران، استفاده از ظرفیت سازمان‌ها و نهادهای مرتبط و تقویت مشارکت مردم و تشکل‌های محلی نیز در افزایش تاب‌آوری شهرها مؤثر است و شوراها در مراحل پیش از بحران، حین بحران و پس از آن، در پیگیری حقوق و نیازهای شهروندان نقش موثری دارند.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد اصلاح نظام مالی، معاملاتی و نظارتی شهرداری‌ها با حفظ چابکی مبتنی بر قانون را ضروری دانست و گفت: مدیریت شهری برای اجرای صحیح وظایف خود نیازمند منابع درآمدی پایدار است و کاهش هزینه‌های نگهداری و چرخه عمر زیرساخت‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

ایزدی همچنین توسعه و صیانت از کمربند سبز و بازنگری در طرح‌های جامع فضای سبز را مورد تأکید قرار داد و گفت: تأمین آب پایدار برای فضای سبز یکی از نیازهای مهم مدیریت شهری است و استفاده از ظرفیت پساب شهری می‌تواند در این زمینه مورد توجه جدی قرار گیرد که موضوع درحال پیگیری است.

وی افزود: تعیین تکلیف موضوع پساب و همکاری دستگاه‌های مرتبط برای تأمین آب مورد نیاز فضای سبز را با جدیت دنبال می کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان شورا، شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی گفت: در مدیریت شهری، هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف اهمیت زیادی دارد و چندصدایی روند تصمیم‌گیری و ارائه خدمات به شهروندان را با مشکل مواجه می کند.

ایزدی خاطرنشان کرد: تأمین منابع پایدار، افزایش تاب‌آوری شهرها، آمادگی برای شرایط بحران و تقویت ارتباط مدیریت شهری با مردم، از الزامات مدیریت مؤثر شهری است و باید در برنامه‌ریزی‌های شهری مورد توجه جدی برنامه ریزان قرار گیرد.

کد مطلب 6967865

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