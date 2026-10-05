تعیین پیمانکار پروژه تقاطع غیرهمسطح «۱۳ آبان» همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری صبح دوشنبه در نشست کمیسیون فنی، عمرانی و حمل‌ونقل شورای شهر همدان که با محوریت بررسی روند اجرای پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح مدرس و ۱۳ آبان برگزار شد با تاکید بر اهمیت زمان‌بندی دقیق پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: از ابتدای دوره فعلی شورا نصب تابلوی روزشمار و تکمیل پروژه‌ها در موعد مقرر به عنوان رویکردی برای اعتمادسازی عمومی در دستور کار بوده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر شورای شهر و شهرداری از سال ۱۴۰۱ برای پروژه تقاطع مدرس، افزود: این پروژه از سال ۱۴۰۲ در بودجه سالیانه پیش‌بینی شده و کمیسیون فنی و عمرانی به عنوان نهاد نظارتی گام‌به‌گام در کنار شهرداری برای اجرای آن همراه بوده است.

رئیس کمیسیون فنی، عمرانی و حمل‌ونقل شورای شهر همدان ضمن تقدیر از تلاش‌های شهردار و معاون امور زیربنایی شهرداری همدان برای دریافت مجوزهای لازم، گفت: با توجه به مطالبه‌گری شهروندان و بازخوردهای مثبت در فضای مجازی انتظار می‌رود شهرداری با سرعت عمل در مرحله کلنگ‌زنی فاصله زمانی بین تصویب و اجرا را به حداقل برساند چراکه اکنون مسئولیت اجرایی این پروژه به طور مستقیم بر عهده شهرداری است.

وی در ادامه با اشاره به تعیین پیمانکار پروژه ۱۳ آبان یا میدان پیشاهنگی اظهار کرد: مناقصه این پروژه با اعتبار ۳۷۹ میلیارد تومان برگزار و قرارداد آن با شرکت «بناسازان سپاهان» منعقد شد و این شرکت پیش از این سابقه اجرای فاز دوم پل غدیر را در کارنامه دارد.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و نیروهای فنی بومی تاکید کرد و گفت: همدان از وجود فارغ‌التحصیلان توانمند در رشته‌های فنی بهره‌مند است اما متاسفانه به دلیل عدم به‌کارگیری این سرمایه‌های انسانی در پروژه‌های استانی شاهد مهاجرت آنها برای اشتغال به سایر استان‌ها یا خارج از کشور هستیم که این وضعیت زیبنده استان نیست.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود پیمانکاران غیربومی پروژه‌های شهری نیز با بهره‌گیری از نیروی کار و متخصصان بومی علاوه بر ارتقای کیفی پروژه‌ها به کاهش نرخ مهاجرت نخبگان فنی از استان کمک کنند.

رئیس کمیسیون فنی، عمرانی و حمل‌ونقل شورای شهر همدان در پایان در خصوص وضعیت دریچه‌های منهول در سطح معابر گفت: در راستای رفاه شهروندان قرارداد هم‌سطح‌سازی ۲۰۰ دریچه منعقد شده که تاکنون ۹۰ مورد آن در رینگ دوم و حدفاصل بلوار آیت‌الله نجفی تا سعیدیه اجرایی شده و مابقی نیز در دست اقدام است و هم‌سطح‌سازی تمامی دریچه‌های سطح شهر به صورت تدریجی پیگیری می‌شود.