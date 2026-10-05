پاییز رنگی در مازندران؛ فصل طلایی گردشگری

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: پاییز که از راه می‌رسد، مازندران جامه‌ای از رنگ بر تن می‌کند؛ جنگل‌های هیرکانی طلایی و سرخ می‌شوند، روستاها و بازارهای محلی جان تازه می‌گیرند و گردشگری از ساحل و تابستان فاصله گرفته و به سمت طبیعت، بوم‌گردی، میراث فرهنگی و تجربه زندگی بومی حرکت می‌کند؛ فصلی طلایی که می‌تواند مازندران را به مقصدی چهار فصل تبدیل کند.

مازندران را بسیاری با روزهای گرم تابستان، ساحل و موج سفرهای تعطیلاتی می‌شناسند، اما گردشگری در این استان با پایان تابستان متوقف نمی‌شود. پاییز که از راه می‌رسد، طبیعت مازندران چهره‌ای متفاوت به خود می‌گیرد و جنگل‌های هیرکانی با طیف رنگ‌های زرد، نارنجی و سرخ، روستاهای آرام، بازارهای محلی و آثار تاریخی، مجموعه‌ای از جاذبه‌ها را پیش روی گردشگران قرار می‌دهد.

در این فصل، جنس سفر نیز تغییر می‌کند. گردشگر پاییزی بیش از آنکه صرفاً به دنبال ساحل و تفریحات دریایی باشد، می‌تواند طبیعت‌گردی، روستاگردی، اقامت در خانه‌های بومی، خرید محصولات محلی، حضور در بازارهای هفتگی و بازدید از آثار تاریخی را تجربه کند؛ ظرفیتی که در صورت معرفی و برنامه‌ریزی مناسب، می‌تواند به توزیع سفر در طول سال و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان کمک کند.

بوم‌گردی؛ ظرفیتی برای ماندگاری گردشگر و روستایی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به توسعه بوم‌گردی در استان، از افتتاح نخستین دهکده بوم‌گردی مازندران خبر داده و گفت: این دهکده دارای ۳۲ واحد مسکونی بوم‌گردی است که بخش قابل توجهی از این واحدها با تبدیل و احیای خانه‌های موجود روستا ایجاد شده‌اند.

ایزدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آثار توسعه بوم‌گردی بر ماندگاری جمعیت روستا اظهار کرد: بنا بر اظهارات اهالی، روستای زنگت در سال‌های گذشته با روند خالی شدن از سکنه مواجه بوده، اما توسعه بوم‌گردی موجب شد خانواده‌ها بار دیگر به روستا بازگردند و زمینه حفظ هویت روستا و انتقال میراث‌فرهنگی و بومی آن به نسل‌های جدید فراهم شود.

وی تأکید کرد: بوم‌گردی تنها به ایجاد واحدهای اقامتی محدود نمی‌شود و برگزاری جشنواره‌ها، ایجاد بازارچه‌های کوچک صنایع‌دستی، عرضه سوغات محلی، حفظ خانه‌های تاریخی و میراثی و رونق صنایع‌دستی در کنار توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌تواند یک چرخه اقتصادی و فرهنگی پایدار در روستا ایجاد کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به استقبال گردشگران از روستای زنگت افزود: ورود گردشگران به این روستا در مدت کوتاه فعالیت دهکده بوم‌گردی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای آن برای تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری است و تداوم این روند می‌تواند درآمد پایدار برای ساکنان منطقه ایجاد کند.

بوم‌گردی در صورت پیوند با ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی روستا می‌تواند فراتر از ایجاد محل اقامت عمل کند. احیای خانه‌های قدیمی، عرضه محصولات بومی، صنایع‌دستی و غذاهای محلی و برگزاری رویدادهای فرهنگی، مجموعه‌ای از تجربه‌ها را برای گردشگر ایجاد می‌کند و در عین حال بخشی از درآمد حاصل از سفر را در جامعه میزبان نگه می‌دارد.

جمعه‌بازارها؛ مقصدی در دل زندگی محلی

در کنار طبیعت و بوم‌گردی، بازارهای محلی نیز می‌توانند بخشی از تجربه گردشگری پاییزی مازندران باشند؛ بازارهایی که در آنها گردشگر نه فقط یک محصول، بلکه بخشی از فرهنگ و اقتصاد روزمره مقصد را مشاهده می‌کند.

جمعه‌بازار هولار ساری، جویبار و نوشهر از جمله بازارهایی هستند که ظرفیت تبدیل شدن به بخشی از مسیر گردشگری استان را دارند و می‌توانند گردشگران را با محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و تولیدات محلی آشنا کنند.

ابوالقاسم قادری، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت جمعه‌بازار هولار اظهار کرد: عرضه محصولات صنایع‌دستی و محصولات ارگانیک کشاورزی در این بازار از دیگر اقدامات انجام‌شده با حمایت شورای توسعه گردشگری شهرستان است.

وی افزود: این جمعه‌بازار با همکاری بخشدار و مجموعه‌های محلی رونق گرفته و اکنون هر هفته حدود ۵۰ غرفه در آن برپا می‌شود و محصولات مختلف در آن عرضه و به فروش می‌رسد.

قادری با اشاره به نقش بازارهای محلی در تقویت گردشگری و اقتصاد منطقه گفت: حضور گردشگران در چنین فضاهایی علاوه بر ایجاد زمینه برای معرفی محصولات بومی، می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای کوچک و تقویت ارتباط میان گردشگر و جامعه محلی کمک کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری همچنین با اشاره به نقش همکاری میان بخش دولتی و خصوصی در توسعه گردشگری اظهار کرد: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای تقدیر و تشکر از فعالان این عرصه، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی است؛ چراکه بدون حضور و تلاش بخش خصوصی، اقدامات و برنامه‌های دولتی به نقطه مطلوب نمی‌رسد.

وی افزود: از سوی دیگر، بدون حمایت‌های دولتی نیز تلاش فعالان بخش خصوصی نمی‌تواند به تحقق اهداف موردنظر منجر شود و توسعه گردشگری نیازمند تعامل و همکاری هر دو بخش است.

جمعه‌بازارها از این منظر فقط محل عرضه کالا نیستند؛ بلکه می‌توانند به یک جاذبه فرهنگی تبدیل شوند. گردشگر در این فضا با محصولاتی مواجه می‌شود که بخشی از آنها نتیجه تولید همان جامعه محلی است و خرید آنها می‌تواند سهمی از هزینه سفر را مستقیماً به تولیدکنندگان منطقه بازگرداند.

ساری؛ مقصدی چهار فصل با سه اقلیم

فرماندار ساری نیز با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان در چهار فصل سال، از پاییز به‌عنوان یکی از فرصت‌های توسعه گردشگری منطقه یاد کرد و گفت: ساری به‌عنوان مرکز استان، از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه گردشگری برخوردار است، اما بخشی از این ظرفیت‌ها تاکنون به‌درستی دیده و معرفی نشده است.

بهروز اسکندرنیا در گفت وگو با خبرنگار مهر ادامه داد: برخورداری از دریا، جلگه و جنگل در یک شهرستان، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه گردشگری ایجاد کرده است و باید از این سه اقلیم برای جذب گردشگر و ایجاد ارزش اقتصادی استفاده کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و میراثی این شهرستان اظهار کرد: ساری از پیشینه تاریخی و تمدنی ارزشمندی برخوردار است و آثار تاریخی متعددی در مناطق مختلف شهرستان وجود دارد که می‌تواند در مسیر توسعه گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار ساری با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری نیازمند توجه همزمان به جاذبه، میراث و زیرساخت است، افزود: اگر مرمت آثار تاریخی انجام نشود، این آثار تخریب می‌شوند؛ اگر از حوزه گردشگری حمایت نشود، گردشگر وارد این مناطق نمی‌شود و اگر گردشگر وارد شود، نباید با موانع غیرضروری مواجه شود.

اسکندرنیا با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی ساری، بر ضرورت معرفی بهتر این داشته‌ها تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های شهرستان باید به گونه‌ای باشد که گردشگری به ایجاد ارزش اقتصادی منجر شود و حضور گردشگر بتواند برای مناطق مختلف و ساکنان آنها فرصت ایجاد کند.

مجموع این ظرفیت‌ها، ساری را از یک مقصد صرفاً عبوری فراتر می‌برد. دریا، جلگه و جنگل در کنار آثار تاریخی و روستاها، امکان طراحی مسیرهای متنوع گردشگری را فراهم می‌کند؛ مسیرهایی که می‌توانند متناسب با فصل و سلیقه گردشگر تغییر کنند.

گردشگری پایدار؛ مقصدی که از حضور مسافر سود می‌برد

هفته گردشگری امسال با شعار «گردشگری و تحول پایدار» برگزار شدژ شعاری که بر مسئولانه سفر کردن، حمایت از جوامع محلی و حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی تأکید دارد.

برای مازندران، تحقق چنین رویکردی بیش از هر چیز به معنای تغییر در نحوه نگاه به گردشگری است. موفقیت یک مقصد نباید فقط با تعداد گردشگران سنجیده شود؛ بلکه باید دید حضور مسافر چه میزان درآمد برای جامعه محلی ایجاد می‌کند، چه اثری بر حفظ میراث دارد و آیا منابع طبیعی مقصد برای ادامه این روند توان کافی دارند یا خیر.

پاییز از این منظر می‌تواند یک فرصت مهم باشد. کاهش شدت سفرهای تابستانی، امکان توجه بیشتر به مقصدهای کوچک‌تر و توسعه گردشگری روستایی و طبیعت‌محور را فراهم می‌کند. در صورتی که این روند با برنامه‌ریزی همراه باشد، می‌توان بخشی از گردشگران را از نقاط پرتردد به سمت مقصدهای کمتر شناخته‌شده هدایت کرد..

پاییز؛ فرصت تغییر نقشه گردشگری مازندران

مازندران برای گردشگری پاییزی با کمبود جاذبه مواجه نیست؛ مسئله اصلی، تبدیل این جاذبه‌ها به مقصدهای قابل شناسایی و تجربه‌پذیر است.

اگر جنگل در کنار روستا تعریف شود، روستا به اقامتگاه و بازار محلی متصل شود، میراث تاریخی در مسیر سفر قرار گیرد و تولیدات بومی به بخشی از تجربه گردشگر تبدیل شود، آن‌گاه سفر پاییزی می‌تواند اثر اقتصادی بسیار بیشتری از یک بازدید چندساعته داشته باشد.

از سوی دیگر، توسعه گردشگری چهار فصل به معنای آن است که درآمد حاصل از سفر در طول سال توزیع شود و کسب‌وکارهای وابسته به گردشگری تنها در چند ماه خاص فعال نباشند.

پاییز رنگی مازندران بنابراین فقط یک منظره تماشایی نیست؛ فرصتی برای تغییر نگاه به گردشگری است. رنگ‌های جنگل می‌توانند گردشگر را به مقصدی تازه بکشانند، اما آنچه او را ماندگار می‌کند، مجموعه‌ای از تجربه‌هاست که از طبیعت آغاز می‌شود و به فرهنگ، تاریخ، زندگی روستایی و اقتصاد محلی می‌رسد. اگر این زنجیره درست شکل بگیرد، پاییز دیگر فصل بعد از تابستان نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند یکی از فصل‌های طلایی گردشگری مازندران و بخشی از مسیر رسیدن استان به گردشگری چهار فصل باشد.