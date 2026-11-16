به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا عصر دوشنبه در نشست فرهنگی «عصری با فرماندار» به مناسبت هفته مازندران با اشاره به اهمیت صیانت از میراث فرهنگی مازندران اظهار کرد: زبان تبری، تاریخ و آیین‌های بومی، بخش جدایی‌ناپذیر هویت مردم این استان هستند و پاسداری از این سرمایه‌های ارزشمند نیازمند توجه مستمر نهادهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی است.

وی افزود: شناخت نسل جوان از پیشینه تاریخی و فرهنگی مازندران، زمینه‌ساز تداوم هویت بومی و انتقال ارزش‌های فرهنگی به نسل‌های آینده خواهد بود.

فرماندار ساری با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و فرهنگی تصریح کرد: تعامل مجموعه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی استان می‌تواند در معرفی شایسته داشته‌های تاریخی و فرهنگی مازندران نقش مؤثری ایفا کند.

این نشست با مشارکت انجمن تبری‌سرایان شهرستان ساری، گروه‌های آموزشی تاریخ و جغرافیای استان مازندران، گروه‌های مطالعات نواحی یک و دو، انجمن علمی و آموزشی معلمان جغرافیای استان و بنیاد ایران‌شناسی مازندران برگزار شد.

در ادامه این برنامه، حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره پاسداشت میراث فرهنگی، تقویت زبان و ادبیات تبری، گسترش فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی و انتقال میراث تاریخی و فرهنگی مازندران به نسل‌های آینده مطرح کردند.