به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر شایعاتی درباره احتمال برگزاری رقابت‌های جام حذفی در زمان فیفادی و بدون حضور بازیکنان ملی‌پوش مطرح شد؛ موضوعی که حتی گفته می‌شد با موافقت برخی باشگاه‌ها از جمله پرسپولیس همراه شده است. با این حال سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرده در حال حاضر خبری از برگزاری جام حذفی نیست و این رقابت‌ها فعلاً در برنامه مسابقات قرار ندارد.

این اظهارنظر اما پرسش مهمی را پیش روی سازمان لیگ قرار می‌دهد؛ آیا قرار است جام حذفی صرفاً به دلیل فشردگی تقویم کنار گذاشته شود؟

فشردگی برنامه مسابقات فوتبال ایران موضوع تازه‌ای نیست. حضور تیم ملی در جام ملت‌های آسیا، تعطیلی‌های متعدد به دلیل فیفادی‌ها و سایر محدودیت‌های تقویمی، بدون تردید کار برنامه‌ریزی سازمان لیگ را دشوار کرده است، اما دشوار بودن برنامه‌ریزی نمی‌تواند به حذف یکی از مسابقات رسمی فوتبال باشگاهی کشور منجر شود.

جام حذفی یک مسابقه تدارکاتی یا تورنمنتی دلخواه نیست که هر زمان تقویم فشرده شد برگزاری آن منتفی شود و هر زمان فرصت ایجاد شد دوباره در دستور کار قرار بگیرد. این رقابت یکی از جام‌های رسمی فوتبال ایران است و حتی از مسیر همین مسابقات، سهمیه حضور در رقابت‌های آسیایی به فوتبال باشگاهی کشور اختصاص پیدا می‌کند. بنابراین اگر تقویم فشرده است، انتظار فوتبال باشگاهی از سازمان لیگ این نیست که صورت مسئله را پاک کند؛ انتظار این است که برای حل آن برنامه‌ریزی کند.

مسئولان برگزاری مسابقات باید پاسخ روشنی برای باشگاه‌ها داشته باشند که جام حذفی دقیقاً چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد، چه زمانی برگزار می‌شود و چگونه قرار است میان این مسابقات، برنامه لیگ برتر، فیفادی‌ها و جام ملت‌های آسیا تعادل ایجاد شود؛ حتی اگر تصمیم نهایی بر برگزاری برخی مراحل جام حذفی در زمان فیفادی و بدون حضور ملی‌پوشان باشد، این تصمیم باید از حالا به باشگاه‌ها اعلام شود تا آنها بتوانند برای شرایط خود برنامه‌ریزی کنند. آنچه نمی‌تواند قابل قبول باشد، بلاتکلیفی و موکول کردن سرنوشت یک جام رسمی به «پیدا شدن زمان مناسب» است.

فوتبال باشگاهی ایران پیش از این نیز هزینه‌های زیادی بابت بی‌نظمی و تغییرات مکرر تقویم پرداخت کرده است. باشگاه‌ها برای فصل جاری برنامه تمرینی، نقل‌وانتقالات، قرارداد بازیکنان و آماده‌سازی خود را بر اساس تقویم مسابقات تنظیم کرده‌اند و طبیعی است که انتظار داشته باشند تمامی رقابت‌های رسمی، از جمله جام حذفی، تکلیف مشخصی داشته باشند.

جام حذفی را نمی‌توان قربانی ساده‌ترین راه‌حل برای یک مشکل پیچیده کرد. اگر تقویم فشرده است، باید تقویم را مدیریت کرد؛ اگر تعداد تعطیلی‌ها زیاد است، باید برنامه مسابقات را از ابتدا دقیق‌تر بست و اگر حضور تیم ملی در جام ملت‌ها محدودیت ایجاد می‌کند، باید برای آن راهکار پیدا کرد. مطالبه فوتبال باشگاهی از سازمان لیگ روشن است. جام حذفی را از برنامه حذف نکنید و به جای پاک کردن صورت مسئله، برای برگزاری منظم آن راهکار ارائه دهید.