به گزارش خبرنگار مهر، مسائل اقتصادی باشگاه پرسپولیس در فصل جاری وارد مرحله‌ای شده که میزان هزینه‌کرد و درآمدهای پیش‌بینی‌شده این باشگاه می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت مالی سرخ‌ها ارائه دهد؛ موضوعی که با انتشار برآورد هیئت کارشناسان رسمی دادگستری از ارزش قراردادهای تبلیغاتی پرسپولیس، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

بر اساس نامه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری خطاب به مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس، ارزش قراردادهای تبلیغاتی این باشگاه حدود یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم، البته ارزش برآوردی قراردادهاست و نمی‌توان آن را به عنوان درآمد قطعی و نقدی باشگاه در نظر گرفت.

در این برآورد، سهم بخش‌های مختلف پرسپولیس نیز مشخص شده است. ۱۰ درصد از ارزش قراردادهای تبلیغاتی به تیم فوتبال بانوان، ۱۰ درصد به تیم‌های آکادمی و ۸۰ درصد به تیم بزرگسالان اختصاص خواهد یافت. به این ترتیب، بیشترین سهم از ظرفیت تجاری باشگاه همچنان به تیم بزرگسالان اختصاص دارد.

هزینه‌کرد هزار میلیاردی

در سوی دیگر ماجرا پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، میزان هزینه‌های این باشگاه را حدود هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این رقم نشان می‌دهد پرسپولیس برای اداره مجموعه و تیم‌های خود در فصل جاری هزینه قابل توجهی را متحمل شده و بخش مهمی از درآمدهای احتمالی باید صرف پوشش همین هزینه‌ها شود.

اگر رقم هزار میلیارد تومانی اعلام‌شده را مبنا قرار دهیم و ارزش ۱۳۵۰ میلیارد تومانی قراردادهای تبلیغاتی را نیز در کنار آن قرار دهیم، در ظاهر حدود ۳۵۰ میلیارد تومان فاصله میان این دو رقم وجود دارد؛ اما این فاصله را نمی‌توان مستقیماً سود باشگاه دانست.

هزینه‌های باشگاه تنها به رقم اعلام‌شده برای هزینه‌کرد جاری محدود نمی‌شود و از سوی دیگر، ارزش قراردادهای تبلیغاتی نیز الزاماً به معنای وصول کامل مبلغ قراردادها در یک دوره مالی نیست. بنابراین برای مشخص شدن سود یا زیان واقعی پرسپولیس باید میزان درآمد تحقق‌یافته، تعهدات مالی، بدهی‌ها، هزینه‌های جاری و سایر منابع درآمدی و هزینه‌ای باشگاه در پایان سال مالی مورد بررسی قرار گیرد.

درآمدزایی زیر ذره‌بین

پرسپولیس در سال‌های اخیر همواره یکی از برندهای بزرگ فوتبال ایران از نظر ظرفیت درآمدزایی بوده و اکنون برآورد ۱۳۵۰ میلیارد تومانی قراردادهای تبلیغاتی، بار دیگر ارزش تجاری این باشگاه را مورد توجه قرار داده است.

با این حال، مسئله اصلی این است که آیا این ظرفیت تجاری می‌تواند به درآمد واقعی و قابل وصول تبدیل شود یا خیر. در صورت تحقق بخش قابل توجهی از این درآمدها و کنترل هزینه‌ها، پرسپولیس می‌تواند به سمت ثبت عملکرد مالی مثبت حرکت کند؛ موضوعی که در نهایت باید در صورت‌های مالی باشگاه مشخص شود.

به این ترتیب، آنچه اکنون در اختیار پرسپولیس قرار دارد، از یک سو هزینه‌کرد حدود هزار میلیارد تومانی و از سوی دیگر برآورد ۱۳۵۰ میلیارد تومانی ارزش قراردادهای تبلیغاتی است؛ دو عددی که در نگاه نخست از امکان سوددهی باشگاه حکایت دارند اما برای اعلام سود واقعی، باید تا پایان فصل و مشخص شدن میزان درآمدهای محقق‌شده و هزینه‌های نهایی منتظر ماند.

اتفاقی که اگر منجر به درآمدزایی واقعی پرسپولیس شود قفل بزرگ هزینه کرد و ضررهای هنگفت انباشته باشگاه ها را باز می کند و می تواند برای هر بنگاه اقتصادی، ورود به برند پرسپولیس و باشگاه های پرطرفدار جذاب شود تا صنعت فوتبال رفته رفته مورد توجه صاحبان کسب و کارهای اقتصاد کلان کشور هم قرار بگیرد.