به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان، شهردار شهرکرد بعد از ظهر یک شنبه در جلسه ۴۴۱ شورای اسلامی شهر از جذب حدود ۱۰۴۰ تن قیر به ارزش تقریبی ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: تأمین این میزان قیر می‌تواند روند اجرای طرح‌های آسفالت و بهسازی معابر شهر را شتاب بخشد.

واحدیان با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرکرد اظهار کرد: اولویت مدیریت شهری، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، رفع نیازهای ضروری شهر و اجرای طرح‌هایی است که تأثیر مستقیم‌تری بر کیفیت زندگی شهروندان دارند.

وی افزود: در تعیین اولویت پروژه‌ها، میزان پیشرفت فیزیکی، ضرورت اجرای طرح، شرایط فنی و نیازهای موجود در مناطق مختلف شهر مورد توجه قرار می‌گیرد.

شهردار شهرکرد با اشاره به پیگیری سهمیه‌های قیر گفت: شهرداری شهرکرد موفق به جذب حدود ۱۰۴۰ تن قیر شده است که ارزش این محموله حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: از این میزان، حدود ۹۰۰ تن از طریق وزارت کشور تأمین شده و ۱۴۰ تن نیز از طریق اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در قالب قیر بازآفرینی تأمین شده است که برای اجرای طرح‌های عمرانی در محلات هدف بازآفرینی شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

واحدیان تأمین قیر را یکی از نیازهای اصلی اجرای طرح‌های آسفالت دانست و تصریح کرد: استفاده از این ظرفیت، امکان تداوم عملیات آسفالت و بهسازی معابر را فراهم می‌کند و می‌تواند بخشی از نیاز پروژه‌های مرتبط را پوشش دهد.

شهردار شهرکرد در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح هندسی تقاطع‌ها اظهار کرد: مدیریت شهری طی سال‌های اخیر در جلسات و هماهنگی‌های انجام‌شده با پلیس راهور، موضوع نقاط حادثه‌خیز شهر را که در برخی موارد منجر به فوت شده بود، با جدیت دنبال کرده و برای اصلاح هندسی تقاطع‌ها، میادین، بلوارها و جداول میانی و کناری معابر اقداماتی انجام داده است.

وی افزود: اصلاح کمربندی ۱۵ خرداد و برخی تقاطع‌های سطح شهر از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام شده و در پروژه‌های جدید نیز با برگزاری جلسات مشترک با پلیس راهور، نقاط دیگری شناسایی شده است که نیازمند سرعت‌بخشی در روند اصلاح هستند.

واحدیان با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت اقدامات برای رفع نقاط حادثه‌خیز گفت: اصلاح سرعتکاه‌ها و سایر اقدامات مرتبط با ایمنی تردد نیز در دستور کار قرار دارد و رویکرد مدیریت شهری این است که با همکاری پلیس راهور، نقاط حادثه‌خیز شهر شناسایی و تا حد امکان برطرف شوند.

شهردار شهرکرد با اشاره به برنامه احداث پل‌های عابر پیاده در نقاط پرتردد اظهار کرد: در راستای کاهش تصادفات احتمالی و افزایش ایمنی عبور و مرور، با همکاری پلیس راهور، نقاطی در بلوار آزادی، بلوار کاشانی و بلوار رهبر برای نصب پل عابر پیاده شناسایی شده است.

وی افزود: شهرداری شهرکرد با استفاده از منابع داخلی یا با ورود سرمایه‌گذار، احداث و نصب این پل‌ها را دنبال می‌کند تا ضمن افزایش ایمنی، شرایط استفاده شهروندان از پل‌های عابر پیاده نیز تسهیل شود.

واحدیان با اشاره به پروژه‌های پل عابر پیاده شهرکرد گفت: برخی از این طرح‌ها از نظر زیرساختی پیشرفت مناسبی دارند و برای تکمیل آنها اقداماتی از جمله نصب نرده، مسقف‌سازی و تکمیل آسانسور باید انجام شود.

شهردار شهرکرد با اشاره به پیش‌بینی آسانسور در پل‌های عابر پیاده گفت: برای نخستین بار در استان، استفاده از آسانسور در پل‌های عابر پیاده شهرکرد در حال اجراست که این اقدام ابتدا در بلوار آزادی عملیاتی شده و در ادامه در بلوار رهبر و بلوار کاشانی نیز اجرا خواهد شد.

شهردار شهرکرد با اشاره به تأکید وزارت کشور بر ایجاد مراکز عرضه و توزیع کالاهای اساسی اظهار کرد: تکمیل بازارچه‌های شهری یکی از موضوعات مورد توجه مدیریت شهری است و شهرداری در زمینه فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز این مراکز اقدام می‌کند.

وی افزود: بازارچه حافظ شمالی، بازارچه منظریه، بازارچه بلال و بازار روز ولیعصر جنوبی از جمله مراکزی هستند که روند اجرای آنها دنبال می‌شود.

واحدیان همچنین با اشاره به برنامه ایجاد بازارچه در غرب شهرکرد گفت: مدیریت شهری در تلاش است با پیش‌بینی مکان مناسب در غرب شهرکرد، زمینه ایجاد بازارچه و بازار روز در این محدوده را نیز فراهم کند.

وی ادامه داد: در صورت تأمین زمین مناسب از سوی اداره کل راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط، شهرداری آمادگی دارد برای احداث و آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز بازارچه در غرب شهرکرد سرمایه‌گذاری کند تا شهروندان این محدوده نیز از ظرفیت بازارهای روز بهره‌مند شوند.