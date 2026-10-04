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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۹

حزام الاسد: شهر تعز را باید آزاد شده تلقی کنیم

حزام الاسد: شهر تعز را باید آزاد شده تلقی کنیم

عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن با اشاره به پیشروهای گسترده نیروهای مسلح یمن گفت: شهر تعز را با توجه به آزادسای مناطق اطراف آن باید آزاد شده تلقی کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن گفت: نیروهای مسلح یمن جاده بین تعز و عدن را قطع نکردند، بلکه آن را ایمن کردند، در حالی که طرف مقابل آن را قطع کرد.

وی افزود: بیشتر تیپ‌هایی که در آزادسازی تعدادی از مناطق تعز شرکت داشتند، از مردمان این استان هستند.

حزام الاسد تاکید کرد: شهر تعز اکنون آزاد شده محسوب می‌شود، زیرا پس از آزادسازی مناطق اطراف آن، از همه طرف راهها به آن بسته شده است.

وی گفت: ملت یمن دارای یک نیروی بازدارنده هستند که در صورت صلاحدید نیروهای مسلح از آن استفاده خواهد شد و در صورت آغاز یک جنگ تمام عیار توسط دشمن، خسارات سنگینی به آن وارد خواهد کرد.

کد مطلب 6967884

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