فرار مزدوران سعودی از شهر «التربه» در تعز یمن+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی به المسیره گفت که بیش از ۲۰ خودروی نظامی و ۵ کامیون حامل سلاح و مهمات متعلق به مزدوران سعودی از شهر التربه در استان تعز به سمت خطوط الشرجب و طور الباحه عقب‌نشینی کردند.

این منبع افزود: مزدوران سعودی در پی فروپاشی بی‌سابقه صفوف خود، از التربه به سمت جاده‌های الساحی، حزاز و زریقه در یمن گریختند.

منابع خبری اعلام کردند که نیروهای انصارالله یمن وارد بازار مرکزی شده و در حال پیشروی به سمت التربه هستند.

همزمان منابع یمنی از سیطره نیروهای مسلح یمن بر منزل سلطان البرکانی در جنوب تعز پس از درگیری با مزدوران سعودی خبر دادند.

همزمان یک منبع نظامی به خبرگزاری سبأ از فرار فرماندهان سعودی و فرماندهان مزدوران سعودی از تعز خبر داد.