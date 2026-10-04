در حالی که شهر اصفهان به عنوان مقر اصلی و سنتی جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان میزبان این رویداد هنری است، شور و نشاط این جشنواره به سایر استان‌ها نیز راه یافته است. در همین راستا و با تدابیر اتخاذ شده از سوی سازمان سینمایی کشور، فرصتی فراهم شده تا کودکان و نوجوانان مشهدی نیز همزمان با برگزاری این جشنواره، به تماشای آثار منتخب در سینماهای شهر خود بنشینند.

این اکران‌ها که با هدف دسترسی آسان‌تر مخاطبان کودک و نوجوان به آثار سینمایی تولید شده برای این گروه سنی صورت می‌گیرد، در دو سینمای منتخب شهر مشهد برنامه‌ریزی شده و بستری را برای بهره‌مندی دانش‌آموزان مقاطع پیش‌دبستانی و ابتدایی، در کنار خانواده‌هایشان فراهم آورده است.

آغاز اکران آثار سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان در سینماهای مشهد

سوسن محمدزاده، رئیس گروه امور سینمایی و سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این رویداد اظهار کرد: طبق تدابیر سازمان سینمایی، مقرر شده است در تمامی مراکز استان‌ها حداقل یک سینما برای اکران آثار جشنواره کودک در نظر گرفته شود. در مشهد مقدس نیز سینماهای «هویزه» و «سیمرغ» به عنوان میزبان این اکران‌ها معرفی شده‌اند و در مجموع چهار عنوان از فیلم‌های جشنواره، در بازه زمانی چهار روزه (دوازدهم تا پانزدهم ماه جاری) در نوبت‌های صبح و عصر برای علاقه‌مندان به نمایش درمی‌آیند.

رئیس گروه امور سینمایی و سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به آثار در نظر گرفته شده برای اکران در استان‌ها تصریح کرد: انتخاب این فیلم‌ها توسط دبیرخانه جشنواره صورت گرفته است. آثار منتخب شامل فیلم «نگهبانان خورشید» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی، «یکی میاد دنبالم» به کارگردانی سید جواد هاشمی، «عموی بچه‌ها» به کارگردانی احمد درویش‌علیپور (با حضور شخصیت عمو پورنگ) و همچنین فیلم «شوتینگا» به کارگردانی آرش معیریان است.

وی در خصوص سازوکار تهیه بلیت و هماهنگی‌های لازم بیان کرد: بهای بلیت طبق ابلاغ ستاد جشنواره ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. برخلاف برخی فیلم‌های اکران عمومی، بلیت‌فروشی این آثار در سایت‌های معمول انجام نمی‌شود و باید بلیت از طریق سینما تهیه شود همچنین با توجه به اینکه مخاطب اصلی این فیلم‌ها دانش‌آموزان هستند، هماهنگی‌ها جهت حضور مدارس به صورت مستقیم با مدیران سینماهای منتخب صورت می‌گیرد.

محمدزاده ضمن تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای حضور دانش‌آموزان افزود: نوبت‌های اکران در ساعت ۹ صبح و همچنین ۱۴ تا ۱۶ عصر تعیین شده است. از آنجایی که هماهنگی مدارس با ادارات آموزش و پرورش زمان‌بر است، امیدواریم در روزهای باقی‌مانده از این فرصت، شاهد استقبال پرشور دانش‌آموزان باشیم.

رئیس گروه امور سینمایی و سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگرچه این جشنواره به مدت چهار روز در استان‌ها برگزار می‌شود، اما امیدواریم با استقبال خوب مخاطبان، در سال‌های آینده شاهد تداوم این روند و افزایش تعداد روزهای اکران همزمان با مرکز جشنواره باشیم.