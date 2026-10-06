انتشار پوستر رسمی «شوتینگا» همزمان با اکران در جشنواره فیلم کودک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «شوتینگا» به کارگردانی آرش معیریان و تهیه‌کنندگی امیر رحیم‌زاده، به عنوان یک اثر موزیکال و فانتزی در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور دارد. همزمان با این حضور پوستر رسمی این فیلم سینمایی با طراحی جلال اشرفیان منتشر شد.

علی فروتن، محمد مسلمی، حمید گلی، مریم خدارحمی و با هنرمندی میرطاهر مظلومی، شهره سلطانی، سروش جمشیدی، هلیا امامی و باحضور علی کاظمی، ابراهیم شفیعی، آرزو کریمی‌زند، اسماعیل یوسف‌پور و علی کوچکیان در «شوتینگا» ایفای نقش می‌کنند. دلوین نیک‌رضایی و عطرا طاوسیان نیز به‌عنوان بازیگران کودک و خردسال در این فیلم حضور دارند و علی عباسی نیز با این اثر به سینما معرفی می‌شود.

فیلم سینمایی «شوتینگا» محصول بنیاد سینمایی فارابی است و در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان روی پرده می‌رود.