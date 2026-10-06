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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

انتشار پوستر رسمی «شوتینگا» همزمان با اکران در جشنواره فیلم کودک

انتشار پوستر رسمی «شوتینگا» همزمان با اکران در جشنواره فیلم کودک

پوستر رسمی فیلم سینمایی «شوتینگا» با طراحی جلال اشرفیان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «شوتینگا» به کارگردانی آرش معیریان و تهیه‌کنندگی امیر رحیم‌زاده، به عنوان یک اثر موزیکال و فانتزی در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان حضور دارد. همزمان با این حضور پوستر رسمی این فیلم سینمایی با طراحی جلال اشرفیان منتشر شد.

علی فروتن، محمد مسلمی، حمید گلی، مریم خدارحمی و با هنرمندی میرطاهر مظلومی، شهره سلطانی، سروش جمشیدی، هلیا امامی و باحضور علی کاظمی، ابراهیم شفیعی، آرزو کریمی‌زند، اسماعیل یوسف‌پور و علی کوچکیان در «شوتینگا» ایفای نقش می‌کنند. دلوین نیک‌رضایی و عطرا طاوسیان نیز به‌عنوان بازیگران کودک و خردسال در این فیلم حضور دارند و علی عباسی نیز با این اثر به سینما معرفی می‌شود.

فیلم سینمایی «شوتینگا» محصول بنیاد سینمایی فارابی است و در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان روی پرده می‌رود.

کد مطلب 6969475
آروین موذن زاده

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