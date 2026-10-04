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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۹

رئیس قوه قضاییه قهرمانی تیم ملی نجوم و اخترفیزیک ایران را تبریک گفت

رئیس قوه قضاییه قهرمانی تیم ملی نجوم و اخترفیزیک ایران را تبریک گفت

رئیس قوه قضاییه طی پیامی، قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران با پنج مدال طلا، برای سومین سال پیاپی در المپیاد جهانی ویتنام را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای که یکشنبه شب ۱۲ مهر ۱۴۰۵ انتشار یافته، آمده است: قهرمانی تیم ملی نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران برای سومین سال پیاپی در المپیاد جهانی، برای ملت ایران، بسیار مسرت‌بخش و مایه مباهات و فخر است. این موفقیت شگرف علمی، تجلی عزم راسخ نسل نوآموز ما در مسیر چیرگی بر پیچیده‌ترین قلمروهای دانش و گواهی بر این حقیقت است که ایران اسلامی، با تکیه بر توان علمی بومی و پشتکار بی‌کران و همت بلند نخبگان خود، جایگاه مستحقش را در ردیف پیشروان تمدن علمی جهان بازیافته است.

در این پیام تصریح شده است: این ظفرمندی‌ها، در شرایطی حاصل می‌شود که مستکبران عالم به زعم باطل خود، در سودای انزوا و محجوریت ایران و ایرانی نشسته‌اند، لکن جوانان و نوجوانان ما قله‌های علم را یکی پس از دیگری فتح می‌کنند و با این کار، خشم و غضب دشمن دون و بهجت ایرانیانِ همیشه سرافراز را فراهم می‌آورند.

رئیس قوه قضاییه در پیام افزود: این افتخار ماندگار را به پیشگاه مقام معظم رهبری، کادر تعلیم و تربیت و تمامی میهن‌پرستان تبریک عرض کرده و از ایثارگری مربیان و خانواده‌های این قهرمانان، قدردانی می‌نماییم. امید است این شعله‌های دانش، راهگشای مسیر شکوفایی بیشتر ایران قدرتمند در عرصه‌های بین‌المللی باشد.

کد مطلب 6967919

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