هشدار علوم پزشکی چابهار؛ علائم دنگی را با سرماخوردگی اشتباه نگیرید

ثناءالله رئیسی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با آغاز سال تحصیلی، مدارس به دلیل حضور روزانه تعداد زیادی از دانش‌آموزان و تماس نزدیک افراد، از محیط‌هایی هستند که رعایت اصول پیشگیری از بیماری‌های تنفسی در آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی چابهار افزود: تهویه مناسب کلاس‌ها، شست‌وشوی مرتب دست‌ها، رعایت آداب سرفه و عطسه و خودداری دانش‌آموزان و کارکنان دارای علائم بیماری از حضور در مدرسه، از مهم‌ترین اقدام‌ها برای کاهش انتقال عفونت‌های تنفسی است.

وی ادامه داد: کودکان و نوجوانان ممکن است بیماری را با شدت‌های متفاوت تجربه کنند و حضور فرد بیمار در مدرسه می‌تواند زمینه انتقال بیماری به دیگر دانش‌آموزان و اعضای خانواده را فراهم کند؛ بنابراین همکاری خانواده‌ها و مدارس در شناسایی علائم و جلوگیری از حضور افراد بیمار ضروری است.

علائم مشابه، اما مسیر درمان متفاوت

رئیسی‌زاده با اشاره به استقرار پشه آئدس در جنوب استان گفت: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و فراهم بودن برخی زمینه‌های فعالیت و تکثیر این پشه، پیشگیری از بیماری‌هایی مانند تب دنگی باید همچنان جدی گرفته شود.

وی بیان کرد: تب، سردرد، بدن‌درد و خستگی ممکن است هم در عفونت‌های تنفسی مانند آنفلوآنزا و کووید-۱۹ و هم در تب دنگی مشاهده شود، اما درد پشت چشم، تهوع، استفراغ و بثورات پوستی می‌تواند در دنگی دیده شود و سرفه، گلودرد و آبریزش بینی بیشتر با عفونت‌های تنفسی همراه است.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی چابهار تأکید کرد: در مناطق دارای سابقه حضور آئدس، نباید تب و بدن‌درد بدون ارزیابی مناسب صرفاً به سرماخوردگی یا آنفلوآنزا نسبت داده شود و اعلام سابقه گزش پشه، محل سکونت یا سفر به پزشک می‌تواند در تشخیص بیماری مؤثر باشد.

رئیسی‌زاده همچنین نسبت به مصرف خودسرانه ایبوپروفن، ژلوفن و آسپرین در افراد مشکوک به تب دنگی هشدار داد و گفت: این داروها در صورت ابتلا به دنگی می‌توانند خطر خونریزی را افزایش دهند و انتخاب دارو برای کنترل تب و درد باید با نظر پزشک یا کادر بهداشت و درمان انجام شود.

حذف آب‌های راکد؛ مهم‌ترین اقدام علیه آئدس

وی درباره راه‌های پیشگیری از گزش آئدس گفت: استفاده از مواد دافع حشرات، پوشیدن لباس‌های پوشیده، استفاده از توری و پشه‌بند در شرایط لازم و توجه به محافظت در برابر گزش در طول روز می‌تواند احتمال گزش این پشه را کاهش دهد.

رئیسی‌زاده افزود: پیشگیری تنها به محافظت در برابر گزش محدود نمی‌شود و حذف محل‌های تخم‌گذاری آئدس اهمیت اساسی دارد. ظروف رهاشده، لاستیک‌های مستعمل، گلدان‌ها، سطل‌ها، مخازن و هر وسیله‌ای که بتواند حتی مقدار کمی آب را در خود نگه دارد باید به‌صورت مستمر تخلیه و پاک‌سازی شود.

وی همچنین با هشدار نسبت به مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها گفت: بخش قابل توجهی از بیماری‌های تنفسی منشأ ویروسی دارند و آنتی‌بیوتیک برای درمان عفونت‌های ویروسی کاربرد ندارد و باید تنها بر اساس تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی چابهار خاطرنشان کرد: تنگی نفس، درد یا فشار مداوم قفسه سینه، کاهش سطح هوشیاری و کبودی لب‌ها یا پوست از علائم هشدار بیماری‌های تنفسی است و در فرد مشکوک به دنگی نیز درد شدید شکم، استفراغ مکرر، خونریزی، ضعف شدید یا تنفس سریع نیازمند مراجعه فوری به مرکز درمانی است.

رئیسی‌زاده در پایان گفت: با رعایت بهداشت تنفسی، تهویه مناسب، حذف آب‌های راکد و محافظت در برابر گزش می‌توان خطر انتقال بیماری‌های تنفسی و بیماری‌های منتقله از آئدس را کاهش داد و توجه به علائم، پرهیز از خوددرمانی و مراجعه به‌موقع برای ارزیابی پزشکی نیز نقش مهمی در مراقبت از بیماران دارد.