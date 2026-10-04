تخفیف ۳۰ درصدی برای خرید کتاب در نمایشگاه استانی سیستان و بلوچستان

حسین علی خودکار، سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر با توجه به برگزاری دوباره نمایشگاه استانی کتاب پس از سال‌ها وقفه گفت: این نمایشگاه از ۱۲ تا ۱۹ مهرماه میزبان علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی است.

وی با اشاره به وقفه ایجادشده در برگزاری نمایشگاه کتاب استان، اظهار کرد: پس از مشکلاتی که از دوران کرونا و سال‌های بعد از آن ایجاد شد، مردم سیستان و بلوچستان از فرصت برگزاری نمایشگاه استانی کتاب محروم بودند که با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این رویداد فرهنگی دوباره برگزار شده است.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی سیستان و بلوچستان افزود: امسال نیز مانند دوره‌های گذشته، اعتبار ۳۰ درصدی برای خرید کتاب توسط هر فرد در نظر گرفته شده است و علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در نمایشگاه از این فرصت برای تهیه کتاب‌های مورد نیاز خود استفاده کنند.

وی برگزاری دوباره نمایشگاه کتاب را فرصتی برای تقویت جریان کتابخوانی در استان دانست و گفت: امیدواریم برگزاری این نمایشگاه زمینه‌ساز اتفاقات فرهنگی خوبی در حوزه کتاب و کتابخوانی باشد و فعالیت‌های فرهنگی و برنامه‌های ترویجی مرتبط با کتاب نیز در کنار آن رونق بگیرد.

خودکار ابراز امیدواری کرد برگزاری این نمایشگاه بتواند به تقویت ارتباط مردم با کتاب، حمایت از فرهنگ مطالعه و شکل‌گیری برنامه‌های فرهنگی مستمر در سیستان و بلوچستان کمک کند.