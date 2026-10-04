قالیباف قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: قهرمانی غرورآفرین تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران در نوزدهمین المپیاد جهانی و کسب پنج مدال طلا، افتخاری ارزشمند برای ایران و نشانه‌ای از توانایی جوانانی است که در یکی از دشوارترین میدان‌های علمی جهان، شایستگی خود را به بهترین شکل به اثبات رساندند.

وی اضافه کرد: این موفقیت در حالی برای سومین دوره پیاپی رقم خورده که پشت هر یک از این مدال‌ها، سال‌ها تلاش، تمرین، مطالعه و ایستادگی جوانان و مربیانی قرار دارد که پرچم ایران را در بلندترین قله‌های علمی به اهتزاز درآوردند.



قالیباف نوشت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید به دانش و توان جوانان ایرانی اعتماد کرد. کشوری که به جوانان خود میدان می‌دهد، به علم بها می‌دهد و خودباوری را جایگزین تردید می‌کند، آینده‌اش را با دست خود می‌سازد و می‌تواند با تحریم و محاصره مقابله ‌کند. این پنج مدال طلا پیامی است از نسلی که می‌تواند مسائل دشوار را حل کند، مرزهای دانایی را جابه‌جا کند و برای ایران آینده‌ای قدرتمندتر بسازد.



رئیس مجلس شورای اسلامی ایران افزود: این موفقیت ارزشمند را به اعضای شایسته تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک، خانواده‌های آنان، مربیان و همه دست‌اندرکاران این افتخار ملی صمیمانه تبریک می‌گویم و برای این جوانان پرافتخار، مسیرهایی بلندتر و موفقیت‌هایی بزرگ‌تر آرزو دارم.