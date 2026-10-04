به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان صبح روز یکشنبه در جمع سفرا و رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی مقیم تهران، مواضع جمهوری اسلامی ایران را درباره تحولات منطقه‌ای تشریح کرد و گزارشی از فعالیت‌های دیپلماتیک هیأت نمایندگی اعزامی کشورمان به هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه داد.

وی با اشاره به حضور اثرگذار و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اهم اقدامات صورت‌گرفته در جریان حضور در نیویورک، از جمله رایزنی‌های انجام شده با روسای جمهور و وزرای خارجه بیش از ۶۰ کشور و مدیران ارشد سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی، گفتگو با اندیشکده‌ها و رسانه‌ها، را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه با تأکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حقوق و منافع ملی ایران، توضیحاتی درباره ابتکار پیشنهادی ایران برای بازگشت امنیت به تنگه هرمز طی ۷ روز ارائه کرد و تصریح نمود دنیا به وضوح شاهد حسن نیت و جدیت مستمر ایران در استفاده از دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنش است.

عراقچی افزود: برای همگان در این اجلاس روشن شد که جمهوری اسلامی ایران در مسیر دیپلماسی جدیت دارد؛ همان‌گونه که در دفاع از خود جدی و مصمم است.



وزیر امور خارجه با تبیین موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال زیاده‌خواهی آمریکا تصریح کرد: چنانچه دشمنان مجدداً مسیر برخورد نظامی و جنگ را انتخاب کنند، پاسخ ایران بسیار محکم‌تر و قاطع‌تر از گذشته خواهد بود.

عراقچی همچنین با تقبیح رفتارهای سخیف مقامات آمریکایی در قبال هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، از جمله ادعای اخراج اعضای هیات، خاطرنشان کرد ورود و خروج هیأت نمایندگی ایران طبق برنامه اعلام‌شده قبلی انجام شد؛ با وجود این، مقامات آمریکایی برای جبران ناکامی خود در القای انزوای ایران، اقدام به دروغ پردازی و ادعای اخراج هیأت نمایندگی ایران کردند که از یک‌سو اعتراف آشکاری به نقض تعهدات بین‌المللی آمریکا در میزبانی سازمان ملل متحد است و از سوی دیگر، نشان‌دهنده خشم مقامات آمریکایی از حضور اثرگذار جمهوری اسلامی ایران در مهمترین رویداد بین‌المللی است.

وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش، به دیدارهای صورت‌گرفته با کشورهای همسایه، از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره کرد و بر تصمیم ایران برای تداوم روند اعتمادسازی میان کشورهای منطقه بر مبنای اصل حسن همجواری به منظور تقویت همکاری و هماهنگی جهت ارتقای صلح و امنیت منطقه تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به دیدارهای انجام‌شده با طرف‌های اروپایی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران مواضع خود درباره ضرورت اتخاذ رویکرد مسئولانه و مستقل از سوی کشورهای اروپایی در قبال مسائل منطقه غرب آسیا را به وزرای اروپایی منعکس نموده است. وزیر امور خارجه با اشاره به اعتراف‌های مکرر مارک روته دبیرکل ناتو مبنی بر مشارکت مستقیم و گسترده کشورهای اروپایی در حملات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، خواستار پاسخگویی کشورهای اروپایی به‌خاطر نقش آنها در طراحی و اجرای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران شد.

وزیر امور خارجه، با محکوم‌کردن تحریم‌های ضد بشری و غیرقانونی آمریکا علیه ایران، تأکید کرد: تحریم و فشار و تهدید نمی‌تواند در عزم ملت ایران برای دفاع از حقوق و کرامت خود خللی ایجاد کند.

متن سخنرانی عراقچی در جمع سفرا و رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی مقیم تهران به شرح ذیل است:

قبل از هر چیز باید از همه شما که دیدارهای بنده و آقای رئیس‌جمهور را در نیویورک تنظیم کردید، تشکر کنم. من با ۴۲ وزیر امور خارجه در نیویورک ملاقات داشتم. آقای رئیس‌جمهور نیز با تقریباً ۱۰ نفر از سران کشورهای مختلف دیدار داشتند و همه اینها با زحماتی بود که شما کشیدید و هماهنگی‌هایی که انجام دادید. از شما تشکر می‌کنم.



حضور هیئت جمهوری اسلامی ایران در نیویورک امسال یک حضور بسیار قوی و بسیار مؤثر بود. ما علاوه بر دیدارهای بسیار متعددی که تعدادش را عرض کردم، مصاحبه‌های زیادی داشتیم، سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی و سخنرانی‌های دیگری که بنده در جلسات جنبی مجمع عمومی داشتم، ملاقات‌ها و دیدارهایی که رئیس‌جمهور محترم و بنده با برخی از اصحاب فکر و اندیشه و نخبگان سیاسی در نیویورک داشتیم و از همه اینها مهم‌تر، طرحی که جمهوری اسلامی ایران امسال ارائه کرد در خصوص حل‌وفصل اختلافات موجود و جنگ جاری بین ایران و آمریکا؛ طرحی که موسوم به طرح هفت‌روزه است و اگر مورد پذیرش واقع شود، در عرض هفت روز تنگه هرمز مجدداً بازگشایی خواهد شد.

حضور جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی امسال، حضوری بسیار مؤثر و فعال بود. در حقیقت، فضای سیاسی حاکم بر نیویورک در سال جاری متأثر از طرح ایران و حضور بسیار گسترده جمهوری اسلامی ایران بود و برای همگان مشخص شد که جمهوری اسلامی ایران همچنان در راستای دیپلماسی و یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز جدی است.

همان‌طور که در دفاع از خود جدی هستیم، در هر دو عرصه دفاع از خود و پیشبرد دیپلماسی نیز محکم و جدی هستیم. اگر دشمنان ما بار دیگر مسیر برخورد نظامی را در پیش بگیرند، پاسخی محکم‌تر از گذشته دریافت خواهند کرد و ما قوی‌تر از گذشته از خود دفاع خواهیم کرد. در مقابل، اگر به دنبال راه‌های دیپلماتیک باشند، ما همچنان آماده‌ایم تا از مسیر دیپلماسی به یک راه‌حل عادلانه و شرافتمندانه برای پایان این جنگ دست پیدا کنیم.

ما به‌صراحت مواضع خود را توضیح دادیم. میزان علاقه کشورهای مختلف برای دیدار با جمهوری اسلامی ایران، اطلاع از دیدگاه‌های ما و آگاهی از طرح ما، بسیار قابل توجه بود. تصوری که شاید برخی در آمریکا داشتند مبنی بر اینکه می‌توانند ایران را به یک کشور منزوی تبدیل کنند، کاملاً شکست خورده بود و ایران به‌عنوان کشوری مقتدر و مورد احترام جامعه جهانی، در نیویورک به ایفای نقش پرداخت و نشان داد که همچنان از مواضع منطقی برخوردار است و هم برای جنگ راه‌حل دارد و هم برای صلح راه‌حل دارد.

این نکته‌ای که از سوی آمریکایی‌ها مطرح شد مبنی بر اینکه هیئت ایرانی را اخراج کرده‌اند، صرف‌نظر از اینکه چقدر صحت دارد یا ندارد، قابل توجه است؛ زیرا ما طبق برنامه از پیش تعیین‌شده خودمان به نیویورک رفتیم و بازگشتیم. اما این ادعا از سوی طرف آمریکایی واقعاً عجیب است. از یک طرف، آنها اعتراف می‌کنند که برخلاف تعهدات خود به‌عنوان میزبان سازمان ملل متحد عمل کرده‌اند و میزبان شایسته‌ای برای سازمان ملل نیستند و از طرف دیگر، نشان دادند که چقدر از حضور هیئت ایرانی در آمریکا عصبانی شده‌اند؛ دقیقاً مانند اینکه میزبان بازی‌های المپیک، وقتی تیمش شکست می‌خورد، ورزشکاران یک تیم دیگر را از کشور اخراج کند. این رفتار به همین اندازه بچگانه و سخیف است.

دیپلمات‌های ما در مجمع عمومی حضور بسیار درخشانی داشتند. ما در همه عرصه‌ها حضور داشتیم، صدای مردم ایران را به گوش جهان رساندیم و پیام مردم ایران برای صلح و اتخاذ راه‌حل‌های منطقی و مسالمت‌آمیز را به دنیا منتقل کردیم. ما شرط‌های خود را برای بازگشایی تنگه هرمز به‌وضوح برای همه توضیح دادیم. همه این شروط منطبق با تعهداتی است که آمریکا باید بپذیرد.

در این سفر، ملاقات‌هایی که با کشورهای همسایه، به‌خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس داشتیم، بسیار مؤثر، محترمانه و دوستانه بود. ما مسیر جدیدی برای ایجاد اعتماد میان کشورهای همسایه و جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده‌ایم و به‌خصوص در حوزه خلیج فارس، این مسیر را به‌خوبی طی می‌کنیم

برادران و خواهران ما در حوزه خلیج فارس در این مسیر با ما همراهی دارند و اراده مشترکی برای ایجاد صلح، ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس، با مشارکت خود کشورهای منطقه، شکل گرفته است که اکنون به‌طور جدی دنبال می‌شود.

همچنین دیدارهای زیادی با کشورهای اروپایی داشتم. همه شما مطلع هستید که گفت‌وگوی ما با کشورهای اروپایی بسیار صریح است و امیدوار هستیم که کشورهای اروپایی در رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی ایران تجدیدنظر کنند.

اعتراف دبیرکل ناتو مبنی بر مشارکت کشورهای اروپایی در جنگ آمریکا علیه ایران، اعتراف سنگینی بود. ایشان به‌صراحت گفت که بیش از ۵ هزار جنگنده آمریکایی برای حمله به ایران از پایگاه‌های موجود در اروپا به پرواز درآمدند و ما همچنان منتظریم کشورهای اروپایی به این پرسش پاسخ دهند که چرا در این جنگ علیه ایران مشارکت مؤثر داشتند. کشورهای اروپایی باید در رویکرد خود نسبت به ایران تجدیدنظر کنند.

امیدوار هستیم که آمریکا راه خرد و عقلانیت را انتخاب کند، ولی اگر مجدداً به سمت راه‌حل‌های نظامی پیش برود، ما آماده‌تر از گذشته هستیم و برای دفاع از خودمان هر اقدامی را که لازم باشد، انجام خواهیم داد. اگر هم راه دیپلماسی را انتخاب کنند، ما همچنان آماده هستیم. آمریکا در گذشته هم در جنگ باخته و هم در دیپلماسی. امتحان راه‌حل تحریم و تحریم‌های جدید نیز هیچ فایده‌ای برای آنها نخواهد داشت.

هیچ راه‌حل نظامی و هیچ راه‌حلی مبتنی بر تحریم‌های بیشتر وجود ندارد؛ فقط یک راه‌حل مبتنی بر مذاکره، عدالت، انصاف و عزتمندی دیپلماتیک می‌تواند پاسخگو باشد و برای پایان این جنگ و تجاوز غیرقانونی و ناعادلانه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است، راه‌حل نهایی پیدا کند.