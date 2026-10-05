دیدار وزیر خارجه ارمنستان با عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، آرارات میرزویان و سید عباس عراقچی وزرای امور خارجه جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران امروز دیدار و گفتگو کردند.

گفتنی است، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه روز شنبه ۱۱ مهر در گفت‌وگو با خبرنگاران از سفر وزیر امور خارجه ارمنستان به تهران خبر داد و گفت: این سفر در چارچوب رایزنی‌های مستمر ایران - ارمنستان برای گسترش روابط دوجانبه و تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای صورت می‌گیرد. وزیر امور خارجه ارمنستان در این سفر در دیدار با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران در مورد راه‌های توسعه و گسترش همکاری‌های دوجانبه تهران - ایروان و همکاری‌های منطقه‌ای در قفقاز جنوبی گفت وگو و تبادل نظر خواهد کرد.