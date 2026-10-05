تبلیغات پزشکی در فضای مجازی وارد فاز قضایی و امنیتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی در تشریح جزئیات نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: نشست روز گذشته با موضوع بررسی تبلیغات غیرمجاز در حوزه خدمات پزشکی و زیبایی و با حضور معاون درمان وزارت بهداشت، رئیس سازمان نظام پزشکی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان دستگاه‌های قضایی، نظارتی و امنیتی برگزار شد.

وی با اشاره به محورهای مطرح‌شده در این نشست افزود: یکی از موضوعات مهم، توجه ویژه به اجرای بند «ب» ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی و ضوابط مربوط به تبلیغات و مجوزهای فعالیت در این حوزه بود.

اسحاقی با بیان اینکه بی‌توجهی به تبلیغات غیرمجاز خدمات پزشکی و زیبایی به معنای بازی با جان مردم است، ادامه داد: در گزارش‌های ارائه‌شده در این جلسه، به تخلفاتی اشاره شد که سلامت و جان بیماران و مراجعه‌کنندگان را به خطر می‌اندازد و می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تشریح برخی از این تخلفات، تصریح کرد: اجاره دادن مهر پزشکان، استفاده از مهر پزشکان برای انجام جراحی‌های غیرتخصصی توسط افراد فاقد تخصص و انجام جراحی‌ها و خدمات پزشکی و زیبایی توسط افراد غیرمتخصص از جمله مواردی است که در این حوزه مشاهده می‌شود و سلامت مراجعه‌کنندگان را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند.

هشدار به پزشکانی که از اینستاگرام و تلگرام برای تبلیغات غیر مجاز استفاده می کنند

وی در ادامه با هشدار به پزشکان، متخصصان و فعالان تبلیغات غیرمجاز در فضای مجازی، گفت: به پزشکان و متخصصانی که تاکنون از طریق تبلیغات غیرمجاز در پلتفرم‌های داخلی و خارجی، به‌ویژه اینستاگرام و تلگرام، در این حوزه فعالیت داشته‌اند، هشدار می‌دهم که ورود دادستانی و مراجع قضایی، امنیتی و نظارتی به این موضوع جدی است و افرادی که مرتکب تخلف و جرم شوند، با مجازات‌هایی مواجه خواهند شد که به طور قطع جنبه بازدارندگی خواهد داشت.

اسحاقی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این نشست، گفت: مقرر شد اجرای بند «ب» ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی در دستور کار متولیان و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

تعامل با شورای عالی فضای مجازی برای شفاف‌سازی تبلیغات پزشکی

وی افزود: همچنین مقرر شد سندی که اخیرا از سوی شورای عالی فضای مجازی در حوزه شفافیت تبلیغات تدوین شده است، با اخذ نظرات وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین برای برخورد با متخلفان، ادامه داد: در مورد اصلاح ماده ۳ و جرم‌انگاری تخلفات این حوزه نیز مقرر شد لایحه دولت که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح است، هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد تا با اصلاح قانون و افزایش مجازات‌ها، زمینه برخورد بازدارنده با متخلفان فراهم شود.

درخواست ارائه گزارش مستند از دادستان کل کشور

وی یادآور شد: همچنین مقرر شد دادستان کل کشور گزارشی مستند و متقن درباره پرونده‌های بررسی‌شده و پرونده‌هایی که در نوبت رسیدگی در این حوزه قرار دارند، به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه کند تا از این گزارش در بررسی و پیگیری موضوع استفاده شود.

اسحاقی تاکید کرد: هدف از این اقدامات، مقابله با تبلیغات غیرمجاز خدمات پزشکی و زیبایی در فضای مجازی و پلتفرم‌های داخلی و خارجی، جلوگیری از فعالیت افراد فاقد صلاحیت و پیشگیری از به خطر افتادن جان و سلامت مردم است.