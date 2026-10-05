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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۵

جاده کندوان برای کوچ احشام مسدود شد

جاده کندوان برای کوچ احشام مسدود شد

ساری- مسیر رفت‌وبرگشت محور کندوان در محدوده ولی‌آباد تا مرزن‌آباد برای عبور احشام مسدود شد.

سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران، در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به انسداد محور کندوان از صبح امروز اظهار کرد: این محدودیت با هدف اجرای عملیات و مدیریت تردد در محور کندوان اعمال خواهد شد و در مدت اجرای آن، امکان تردد خودروها در مسیر رفت‌وبرگشت محدوده اعلام‌شده وجود ندارد.

وی افزود: انسداد محور در دو روز ۱۳و ۲۰ مهر از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۰ ادامه خواهد داشت.

عبادی از رانندگان خواست با توجه به این محدودیت، زمان سفر خود را مدیریت کرده و برای تردد در این ساعات از محورهای جایگزین استفاده کنند.

رئیس پلیس راه مازندران خاطرنشان کرد: در زمان انسداد محور کندوان، محورهای هراز و سوادکوه برای تردد خودروها قابل استفاده خواهند بود.

در حال حاضر تردد در دیگر راه‌های مازندران عادی و روان است.

کد مطلب 6968070

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