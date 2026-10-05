اهدای اعضای جوان ۳۸ ساله مشهدی پس از مرگ مغزی در سمنان

محمد فروزش‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: محمدحسین سامری، ۳۸ ساله و متولد و ساکن مشهد، در پی وقوع سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شد و پس از تأیید مرگ مغزی توسط پزشکان متخصص، خانواده وی با اقدامی ایثارگرانه رضایت خود را برای اهدای اعضای حیاتی فرزندشان اعلام کردند.

وی افزود: خانواده این جانبخش با باور به اینکه اهدای عضو می‌تواند فرصت دوباره زندگی را برای بیماران نیازمند پیوند فراهم کند، با این تصمیم ارزشمند زمینه نجات و ادامه حیات چند بیمار را فراهم کردند.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ضمن قدردانی از خانواده این جانبخش، از تلاش پزشکان تأیید کننده مرگ مغزی، سوپروایزران و تیم مراقبت مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر و کارکنان ICU جنرال اورژانس برای مراقبت و حفظ شرایط حیاتی وی نیز تقدیر کرد.

فروزش‌ فرد گفت: اهدای عضو اقدامی ماندگار و انسان‌ دوستانه است که می‌تواند در سخت‌ترین لحظات، چراغ امید را برای بیماران نیازمند روشن کند و یاد و نام اهداکننده را در زندگی گیرندگان پیوند ماندگار سازد.