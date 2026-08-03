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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

«ابوالفضل ۶ ساله» با اهدای عضو به سه بیمار زندگی دوباره بخشید

«ابوالفضل ۶ ساله» با اهدای عضو به سه بیمار زندگی دوباره بخشید

سمنان- خانواده ابوالفضل بشکنی، کودک ۶ ساله دامغانی، پس از تأیید مرگ مغزی فرزندشان با اهدای اعضای او موافقت کردند تا سه بیمار نیازمند پیوند، فرصت دوباره زندگی پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فروزش فرد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی سمنان از اهدای اعضای کودک شش ساله دامغانی خبر داد.

وی با بیان اینکه این کودک شش ساله ابوالفضل بشکنی نام دارد، افزود: خانواده این جانبخش با اهدای اعضای فرزند خود پس از تأیید مرگ مغزی موافقت کردند.

رئیس واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیان کرد: اهدای اعضای این جانبخش شش ساله باعث مجات سه بیمار از مرگ شد

فروزش فرد این تصمیم را شجاعانه، نیک اندیشانه و ایثارگری توصیف کرد و ابراز داشت: فرصت دوباره زندگی یکی از زیباترین ایثارها در زندگی است.

کد مطلب 6907113

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    نظرات

    • IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      1 0
      پاسخ
      وای خدای من چقدر سخت به هیچ وجه نمیتونم خودم رو جای مادرش بگذارم چون درکی ازین موضوع ندارم فقط میتونم بگم روحش شاد و مطمئن باشید که بهترین جایگاه رو در بهشت داره و از خداوند متعال صبری بیشتر از حد تصور برای مادرش آرزومندم

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