«ابوالفضل ۶ ساله» با اهدای عضو به سه بیمار زندگی دوباره بخشید

سمنان- خانواده ابوالفضل بشکنی، کودک ۶ ساله دامغانی، پس از تأیید مرگ مغزی فرزندشان با اهدای اعضای او موافقت کردند تا سه بیمار نیازمند پیوند، فرصت دوباره زندگی پیدا کنند.