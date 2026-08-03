«ابوالفضل ۶ ساله» با اهدای عضو به سه بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فروزش فرد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی سمنان از اهدای اعضای کودک شش ساله دامغانی خبر داد.
وی با بیان اینکه این کودک شش ساله ابوالفضل بشکنی نام دارد، افزود: خانواده این جانبخش با اهدای اعضای فرزند خود پس از تأیید مرگ مغزی موافقت کردند.
رئیس واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیان کرد: اهدای اعضای این جانبخش شش ساله باعث مجات سه بیمار از مرگ شد
فروزش فرد این تصمیم را شجاعانه، نیک اندیشانه و ایثارگری توصیف کرد و ابراز داشت: فرصت دوباره زندگی یکی از زیباترین ایثارها در زندگی است.
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