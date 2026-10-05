سردار نصیری: سرقت منازل در قم ۸ درصد کاهش یافت؛ افزایش ۲۴ درصدی کشفیات

خبرگزاری مهر- گروه استانها: به مناسبت هفته نیروی انتظامی، فرصتی فراهم شد تا پای صحبت‌های سردار منوچهر نصیری، جانشین فرمانده انتظامی استان قم، بنشینیم و در گفت‌وگویی صمیمانه، درباره مهم‌ترین اقدامات، برنامه‌ها و دستاوردهای مجموعه انتظامی استان در مسیر تأمین امنیت و آرامش شهروندان به گفت‌وگو بپردازیم.



امنیت، از آن دسته نعمت‌هایی است که شاید در زندگی روزمره کمتر به چشم بیاید، اما حضور شبانه‌روزی نیروهای انتظامی در سطح شهر، جاده‌ها و نقاط مختلف استان، زمینه‌ساز شکل‌گیری همین آرامش و اطمینان در جامعه است. کارکنان انتظامی در کنار مأموریت‌های تأمین نظم و امنیت، در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی و خدماتی نیز در ارتباط مستقیم با مردم قرار دارند و مسئولیت سنگینی را بر عهده دارند.



در این گفت‌وگو، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های شبانه‌روزی فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های نیروهای انتظامی، مروری داریم بر وضعیت امنیت در استان قم، روند کاهش برخی جرایم، اقدامات پیشگیرانه، خدمات نوین پلیس، مقابله با جرایم اقتصادی و سایبری، برنامه‌های انتظامی در حوزه مدارس و مهم‌ترین اولویت‌های پلیس برای ارتقای خدمت‌رسانی به مردم.

آماری از اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با جرایم

سردار منوچهر نصیری با تبریک فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی استان قم اظهار کرد: در ۶ ماه نخست امسال، سرقت منزل در استان قم ۸ درصد، سرقت خودرو ۵ درصد و سرقت بار و محموله در محورهای مواصلاتی ۴۷ درصد کاهش یافته است.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: در همین مدت میزان وقوع جرایم مرتبط با شرارت و درگیری نیز ۴۷ درصد کاهش داشته و در حوزه سرقت، کشفیات پلیس ۲۴ درصد افزایش یافته است که این روند بیانگر عملکرد مجموعه انتظامی در شناسایی و برخورد با عوامل ایجادکننده ناامنی است.



وی ادامه داد: در ماه‌های گذشته چند باند سرقت در استان شناسایی و دستگیر شده‌اند و پلیس با استفاده از ظرفیت کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، پلیس آگاهی و سایر واحدهای تخصصی، برخورد با سارقان و پیگیری پرونده‌های مرتبط را با جدیت دنبال می‌کند.



سردار نصیری گفت: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک یا اطلاع از وقوع جرم می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند و این سامانه به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی است.



پلیس امنیت اقتصادی با قاچاق و احتکار برخورد می‌کند



وی با اشاره به فعالیت پلیس امنیت اقتصادی استان قم بیان کرد: این مجموعه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، احتکار و دیگر جرایم اقتصادی فعال است و شهروندان می‌توانند اطلاعات خود درباره این موارد را از طریق سامانه ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: پلیس امنیت اقتصادی در کیلومتر پنج محور قم به اراک مستقر است و گزارش‌های مردمی پس از دریافت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت احراز تخلف یا جرم، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.



وی با اشاره به موضوع استخراج غیرقانونی رمزارزها اظهار کرد: فعالیت غیرمجاز در این حوزه فشار زیادی بر شبکه برق وارد می‌کند و پلیس امنیت اقتصادی در کنار دستگاه‌های مرتبط، اخبار و گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی در این زمینه را بررسی می‌کند.



نصیری ادامه داد: شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود درباره استخراج غیرمجاز رمزارز را از طریق ۱۱۰ اعلام کنند و برای افرادی که اطلاعات مؤثر ارائه کنند نیز از سوی مجموعه‌های مرتبط با صنعت برق، مشوق‌ها و پاداش‌هایی در نظر گرفته شده است.

سرعت عمل در پرونده‌های سایبری اهمیت دارد



وی درباره افزایش مخاطرات در فضای مجازی نیز گفت: شهروندان باید از باز کردن لینک‌های ناشناس و آلوده که از شماره‌ها یا منابع غیرمعتبر برای آنان ارسال می‌شود، خودداری کنند.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم تأکید کرد: در پرونده‌های مرتبط با برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی، سرعت عمل اهمیت بسیار زیادی دارد و شهروندان نباید اعلام موضوع را به روزهای بعد موکول کنند.



وی افزود: در صورت وقوع برداشت غیرمجاز یا دیگر جرایم سایبری، شهروندان باید بلافاصله با ۱۱۰ تماس بگیرند تا گزارش آنان به پلیس فتا ارجاع شود و اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.



نصیری ادامه داد: پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی است و در موارد ضروری با هماهنگی دستگاه قضایی، روند رسیدگی و اقدامات لازم با سرعت دنبال می‌شود.



حضور پلیس در اطراف مدارس ادامه دارد



وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید بیان کرد: پیش از بازگشایی مدارس، برنامه‌ریزی انتظامی برای تأمین امنیت و مدیریت ترافیک انجام شد و از نخستین روز سال تحصیلی، نیروهای پلیس در مقابل مدارس و مراکز آموزشی حضور پیدا کردند.



جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: این حضور به ویژه در دبیرستان‌ها و مراکز آموزشی دخترانه در نوبت‌های صبح، ظهر و عصر انجام می‌شود و مأموران در زمان ورود و خروج دانش‌آموزان علاوه بر تأمین نظم و امنیت، وضعیت ترافیکی اطراف مدارس را نیز مدیریت می‌کنند.



وی گفت: حضور نیروهای انتظامی و راهور در محدوده مدارس با هدف پیشگیری از مزاحمت برای دانش‌آموزان و برخورد به موقع با موارد احتمالی انجام می‌شود تا دانش‌آموزان در شرایط ایمن وارد مدرسه شوند و پس از پایان فعالیت آموزشی نیز بدون مشکل از مدرسه خارج شوند.



نصیری با اشاره به نقش خانواده‌ها و مدارس در ساماندهی سرویس دانش‌آموزان اظهار کرد: رانندگان سرویس مدارس پس از طی مراحل لازم و تأیید صلاحیت، تحت نظارت پلیس و راهور فعالیت می‌کنند و باید مقررات مربوط به جابه‌جایی دانش‌آموزان را رعایت کنند.



وی افزود: رانندگان نباید بیش از ظرفیت تعیین‌شده، دانش‌آموز سوار کنند و دانش‌آموزان نیز باید تا توقف کامل خودرو منتظر بمانند و پس از توقف کامل اقدام به پیاده شدن کنند.



خدمات غیرحضوری پلیس توسعه یافته است

جانشین فرمانده انتظامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد پلیس در توسعه خدمات نوین گفت: شهروندان امروز علاوه بر امنیت، انتظار دارند خدمات انتظامی را با سرعت، سهولت، شفافیت و دسترسی آسان دریافت کنند و پلیس نیز برای پاسخ به این نیاز، توسعه خدمات الکترونیکی را در دستور کار قرار داده است.



وی افزود: سامانه پلیس من، خدمات نوبت‌دهی و امکان پیگیری غیرحضوری در بخش‌هایی از امور انتظامی از جمله تعویض پلاک، گذرنامه و برخی خدمات مرتبط با امور قضایی، از جمله ظرفیت‌هایی است که برای کاهش مراجعات حضوری مردم ایجاد شده است.



نصیری ادامه داد: استفاده از خدمات الکترونیکی موجب کاهش زمان انتظار و رفت‌وآمد شهروندان به مقرهای انتظامی می‌شود و مردم می‌توانند برای انجام بسیاری از امور، از ظرفیت‌های غیرحضوری پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.



موکب شهدای انتظامی خدمات پلیسی ارائه می‌دهد



جانشین فرمانده انتظامی استان قم همچنین به فعالیت موکب شهدای انتظامی در قم اشاره کرد و گفت: همزمان با برپایی موکب‌ها و حضور مردم در معابر و میادین، فرماندهی انتظامی استان قم نیز موکب شهدای انتظامی را در میدان مفید و ضلع جنوبی آن برپا کرده است.



وی افزود: دفتر خدمات راهور نیز در کنار این موکب مستقر شده تا شهروندان بتوانند مسائل و پرسش‌های خود در زمینه تخلفات رانندگی، گواهینامه، جریمه‌ها و دیگر موضوعات مرتبط با راهنمایی و رانندگی را به صورت مستقیم مطرح و پیگیری کنند.



نصیری بیان کرد: این خدمات از ساعت ۲۱ تا ۲۳ و ۳۰ دقیقه ارائه می‌شود و در روزهای گذشته بخشی از مسائل و درخواست‌های مراجعه‌کنندگان در همین محل مورد رسیدگی قرار گرفته است.



وی ادامه داد: در این مجموعه غرفه‌ای نیز برای آگاه‌سازی شهروندان درباره وظایف و مأموریت‌های پلیس و همچنین بخش گزینش و پذیرش نیرو پیش‌بینی شده است.

هفته فراجا با محوریت خدمت و مجاهدت برگزار می‌شود



جانشین فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به برنامه‌های هفته فراجا گفت: برنامه‌های این هفته از دهم تا شانزدهم مهرماه برگزار می‌شود و فرماندهان و مسئولان انتظامی با حضور در مساجد و مصلاهای نماز جمعه و دیگر برنامه‌ها، ضمن ارتباط با مردم، به تشریح مأموریت‌ها و برنامه‌های سالانه فراجا می‌پردازند.



وی افزود: شعار امسال هفته فراجا پلیس مجاهد، ملت مقاوم و ایران سرافراز است و این شعار بر مجاهدت کارکنان انتظامی در مسیر دفاع از مردم، کشور و تأمین امنیت تأکید دارد.



نصیری ادامه داد: حضور مردم در عرصه‌های مختلف و همراهی آنان با مجموعه‌های مسئول، از عوامل تقویت اقتدار کشور است و مردم ایران با حضور خود در شهرها، روستاها و بخش‌های مختلف، انسجام و همراهی خود را به نمایش گذاشته‌اند.



وی با اشاره به عناوین روزهای هفته فراجا گفت: این هفته با موضوعاتی از جمله حفظ ارزش‌های انسانی، امنیت پایدار، خدمت نوین و سرعت عمل، ایثار و فداکاری، اقتدار و مهربانی، امنیت اجتماعی و ایران سربلند و در نهایت ایثار و شهادت و تجلیل از سربازان فداکار نام‌گذاری شده است.



نصیری در پایان با قدردانی از کارکنان انتظامی استان قم اظهار کرد: فعالیت پلیس ماهیتی شبانه‌روزی دارد و کارکنان انتظامی برای انجام مأموریت‌های خود، نیازمند همراهی خانواده‌هایشان هستند و از صبر، حمایت و همراهی خانواده‌های کارکنان انتظامی قدردانی می‌کنم.