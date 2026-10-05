بازدید رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته فراجا، سردار ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، به همراه سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه از خبرگزاری مهر بازدید کردند.

در جریان این بازدید، به منظور ترویج فرهنگ استفاده از تجهیزات ایمنی و ارتقای ایمنی موتورسواران، به موتورسواران شاغل در خبرگزاری مهر که کلاه‌های ایمنی مستعمل داشتند، کلاه کاسکت جدید اهدا شد.

سردار موسوی‌پور در این بازدید بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و استفاده از تجهیزات ایمنی به‌ویژه کلاه ایمنی برای موتورسواران تأکید کرد.

گفتگوی اختصاصی با رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در حاشیه این بازدید، به‌زودی از سوی خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.