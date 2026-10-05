به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در جمع کارکنان اداره‌کل راهداری و حمل و نقل خراسان جنوبی بیان کرد: از زمانی که بشر با پای پیاده و در شرایط مساعد و نامساعد راه‌ها را پشت سر می‌گذاشت و یا برای جابه‌جایی پیام‌ها از نامه و کبوتر استفاده می‌کرد، تاکنون پیشرفت زیادی در حوزه حمل‌ونقل حاصل شده است.

وی افزود: امروز چه در بخش سخت‌افزار و چه در بخش نرم‌افزار، حمل‌ونقل به رشد قابل توجهی رسیده است، اما همچنان در بخش سخت‌افزاری نیز نواقص زیادی وجود دارد که خدمتگزاران تلاش می‌کنند این معایب را برطرف و کمبودها را جبران کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: در بحث نرم‌افزار نیز انسان زمانی به کمال خواهد رسید که در ارتباطات جمعی، حداقل وقت مصرف و حداکثر مطلوب به دست آید و این تنها نیمی از قضیه بوده و بخش مهم‌تر آن است که افکار و اندیشه توحیدی و اجرای عدالت اجتماعی حاکم باشد.

آیت الله عبادی با تأکید بر اینکه بسیاری از مفاهیم دینی تنها از طریق تبلیغ، علم، کلام و فلسفه منتقل نمی‌شود، گفت: بخش زیادی از این مفاهیم از طریق برخوردها و اخلاق منتقل می‌شود و ادب از این طریق می‌تواند به نسل‌های دیگر انتقال پیدا کند.

وی با اشاره به شرایط امروز جهان اظهار کرد: امروز دنیا در دو قطب کفر و دین قرار گرفته است؛ در یک سو کسانی قرار دارند که قانون و چارچوبی ندارند و به هر طریقی که دستشان برسد ظلم می‌کنند و در سوی دیگر، رهبری اسلام ناب و جمهوری اسلامی ایران بر اساس عدالت‌خواهی، قانون، ادب، اخلاق و آنچه روح دین یعنی توحید است، عمل می‌کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه حمل‌ونقل چه در جابه‌جایی کالا و چه در جابه‌جایی انسان نقش مهمی دارد، گفت: نقش حمل‌ونقل تنها به مسائل فنی محدود نمی‌شود و می‌تواند در گرایش‌های معنوی و رشد جامعه نیز بسیار مؤثر باشد.

آیت الله عبادی افزود: بخش زیادی از زندگی انسان‌ها به حمل‌ونقل وابسته است و اگر کسی بخواهد برای کسب علم، دنبال معنویات یا برای زیارت برود، در نهایت به حمل‌ونقل نیاز دارد.

وی با اشاره به جابه‌جایی‌های میلیونی در مناسبت‌های مختلف، ادامه داد: در مواردی مانند اربعین حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و همچنین مراسم مربوط به شهادت حضرت آقا، جمعیت‌های عظیمی جابه‌جا شدند و در رسانه‌ها نیز مطرح شد که با وجود این حجم از جابه‌جایی، میزان تصادفات تقریباً صفر یا حداقل بوده است.

وی همچنین با اشاره به شرایط جهان و ضرورت شکل‌گیری تمدن اسلامی، افزود: امیدواریم شرایط نرم‌افزاری جهان از شرک، کفر، ظلم و فسادی که در جهان حاصل شده، به تمدن اسلامی تبدیل شود؛ تمدنی که در آن انسان‌ها از دیدار، گفتار و اخلاق یکدیگر لذت ببرند، نه اینکه درنده‌ها به جان انسان‌ها افتاده باشند.