افتخارات امروز کشور نتیجه تفکر و اندیشه انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح پنج شنبه در دوره عقیدتی جمعی از فرماندهان سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه برای همه انسان‌های عاقل آرزویی با عنوان داشتن زندگی سالم و هدفمند دارد، افزود: در این زندگی بشر از شر نفس حیوانی که خطرناک‌ترین حیوان است، آزاد می‌شود.

وی با طرح این پرسش که چرا دنیا دست افرادی افتاده که همواره کارشان کفر و کشتار است، اظهار کرد: بنا بر آیات قرآن هر کس که می‌خواهد به فلاح و شکوفایی برسد، باید قلب او درست شود.

آیت الله عبادی اظهار کرد: اگر مرکز انسانیت انسان درست شود خوردن، اخلاق، قدم و قلم وی درست می‌شود در غیر این صورت ظاهراً زیبا بوده اما در باطن هرگز درست نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: والدین باید توجه کنند که غذای فرزندان تنها نان و گوشت نبوده بلکه نیازمند اندیشه هستند.

وی ادامه داد: والدین مسئول هستند تا فرزندان را از گام نخست با جهان شناسی صحیح، ایمان و عقیده بزرگ کنند در غیر این صورت در روند تربیت به بن بست برمی خورد.

آیت الله عبادی گفت: آیت الله شهید مطهری در دنیایی تاریک، انگشت بر مسئله اصلی گذاشت بنابراین حرفایش بعد از شهادتش هنوز باقی است.

وی با بیان اینکه جبهه‌هایی مانند شهید مطهری و شهید حاج قاسم سلیمانی محصول قلمی بوده که اندیشه امام (ره) و رهبر معظم انقلاب است، اظهار کرد: اندیشه غرب انسان را حیوان اقتصادی می‌داند در صورتی که پیغمبران انسان‌ها را برادر یکدیگر می‌دانند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه کفر و نفاق اندیشه‌ای است که نمی‌توان از آن توقع انجام کار خیر داشت، اظهار کرد: در مکتب غرب انسان برای ذخیره پول مانند حیوانی بوده که همه را گاز می‌برد و خیرش به انسان دیگری نمی‌رسد.

وی بیان کرد: وقتی درون شخصی ایمان است، از اقداماتش هم خیر تولید می‌شود اما وقتی درون شرک، کفر، نفاق و بغض است مانند سگ هار هر چه بدرد هنوز برای دریدن انگیزه دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: تنها چیزی که می‌تواند جامعه بشری را درست کند، جهان بینی توحیدی است که اگر این امر در قلب حاصل شودد، تمام هستی گلستان می‌شود.

آیت الله عبادی با بیان اینکه بشر دچار انحرافی بزرگ شده و کسانی که با مستکبرین، متکبرین و قانون شکن‌ها کنار می آیند به بشر ظلم زیادی می‌کنند، گفت: تنها راه رفع این مشکل سخن امام است که می‌فرمایند برای ریشه کن کردن ظلم، سران جرم و جنایت باید برداشته شود.

وی خطاب به اعضای حاضر در جلسه بیان کرد: شما باید در اندیشه نجات جهان و پاک شدن عالم از وجود مشرکین، کافرین و ظالمین کار خود را کیفیت و کمیت دهید چراکه کار شما تزکیه عقیده است.