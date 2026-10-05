ترافیک سنگین در برخی از معابر و بزرگراه های پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز جامع اطلاع رسانی برخط، سرهنگ فیروز کشیر، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی، لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، شاهد بار ترافیک پر حجم و سنگینی هستیم.

وی افزود: در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و بزرگراه صدراز بلوار کامرانیه تا مدرس ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر گفت: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا قبل از پل جلال آل احمد، بزرگراه آیت الله سعیدی از یافت آباد تا خیابان هاشمی و بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی نیز پرحجم و سنگین است.

وی افزود: حوالی ساعت ۲:۵۰ بامداد دوشنبه در موقعیت خیابان میثاق شمالی مقابل مجتمع ۲۲ بهمن، یک دستگاه سواری پراید به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با چهار خودرو تاکسی پژو، جک، سمند و ۲۰۶ که در حاشیه خیابان پارک بودند، برخورد می کند.

سرهنگ کشیر گفت: جزئیات بیشتر وقوع این تصادف چند وسیله ای در دست بررسی کارشناسان قرار دارد.

وی در پایان به رانندگان توصیه کرد: لطفا با حفظ فاصله طولی مناسب، توجه کامل به مسیر مقابل و رعایت سرعت مطمئنه حرکت کنند و از ترمز گرفتن و تغییر مسیر ناگهانی پرهیز داشته باشند تا از وقوع تصادفات زنجیره‌ای و خسارت‌ های ناشی از آن جلوگیری شود.