تصادف اتوبوس دانشگاه ارومیه در جاده سرو؛ ۷ مصدوم راهی بیمارستان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده، از وقوع سانحه رانندگی در جاده سرو و ارائه خدمات درمانی به مصدومان این حادثه خبر داد و افزود: گزارش برخورد یک دستگاه اتوبوس (سرویس دانشگاه) با یک دستگاه وانت نیسان در جاده سرو، مقابل دانشگاه نازلو به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند. در این سانحه مجموعاً ۷ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از ارزیابی اولیه و اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، تمامی ۷ مصدوم جهت تکمیل روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.