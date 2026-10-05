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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

تصادف اتوبوس دانشگاه ارومیه در جاده سرو؛ ۷ مصدوم راهی بیمارستان شدند

تصادف اتوبوس دانشگاه ارومیه در جاده سرو؛ ۷ مصدوم راهی بیمارستان شدند

ارومیه- رئیس اورژانس آذربایجان غربی از  تصادف اتوبوس دانشگاه ارومیه در جاده سرو خبر داد و گفت:  ۷ مصدوم راهی بیمارستان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده، از وقوع سانحه رانندگی در جاده سرو و ارائه خدمات درمانی به مصدومان این حادثه خبر داد و افزود: گزارش برخورد یک دستگاه اتوبوس (سرویس دانشگاه) با یک دستگاه وانت نیسان در جاده سرو، مقابل دانشگاه نازلو به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند. در این سانحه مجموعاً ۷ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از ارزیابی اولیه و اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، تمامی ۷ مصدوم جهت تکمیل روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6968729

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