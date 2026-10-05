به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، محمد رستگاری گفت: بر اساس داده‌های سامانه‌های هوشمند تردد شمار میانگین تردد ساعتی در شبکه راه‌های استان طی شهریورماه به ۱۹۰ خودرو رسید.

وی افزود: بررسی داده‌های ترافیکی نشان می‌دهد ترددهای بین‌استانی در شهریورماه ۱۴۰۵ نسبت به مردادماه ۱۲ درصد افزایش داشته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز ۹ درصد رشد کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد ادامه داد: محور کمربندی زارچ ـ یزد پرترددترین محور استان در شهریورماه بوده و محورهای یزد ـ مهریز و مهریز ـ یزد در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.

رستگاری افزود: خودروهای دارای پلاک کرمان با ۱۲ درصد، فارس با ۱۱ درصد و تهران با ۸ درصد، بیشترین سهم ورود به شبکه راه‌های استان یزد را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین خودروهای با پلاک یزد بیشترین تردد خروجی را به مقصد استان‌های اصفهان با ۱۷ درصد، تهران با ۱۰ درصد و قم با ۱۰ درصد ثبت کرده‌اند.

رستگاری خاطرنشان کرد: متوسط سرعت خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی استان طی شهریورماه ۷۲ کیلومتر بر ساعت گزارش شده و بیشترین میانگین سرعت نیز در محور منشاد ـ مهریز و بالعکس به ثبت رسیده است.