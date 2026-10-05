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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

افزایش ۱۲ درصدی ترددهای بین‌استانی در یزد

افزایش ۱۲ درصدی ترددهای بین‌استانی در یزد

یزد- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد از افزایش ۱۲ درصدی ترددهای بین‌استانی در محورهای مواصلاتی استان طی شهریورماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، محمد رستگاری گفت: بر اساس داده‌های سامانه‌های هوشمند تردد شمار میانگین تردد ساعتی در شبکه راه‌های استان طی شهریورماه به ۱۹۰ خودرو رسید.

وی افزود: بررسی داده‌های ترافیکی نشان می‌دهد ترددهای بین‌استانی در شهریورماه ۱۴۰۵ نسبت به مردادماه ۱۲ درصد افزایش داشته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز ۹ درصد رشد کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد ادامه داد: محور کمربندی زارچ ـ یزد پرترددترین محور استان در شهریورماه بوده و محورهای یزد ـ مهریز و مهریز ـ یزد در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.

رستگاری افزود: خودروهای دارای پلاک کرمان با ۱۲ درصد، فارس با ۱۱ درصد و تهران با ۸ درصد، بیشترین سهم ورود به شبکه راه‌های استان یزد را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین خودروهای با پلاک یزد بیشترین تردد خروجی را به مقصد استان‌های اصفهان با ۱۷ درصد، تهران با ۱۰ درصد و قم با ۱۰ درصد ثبت کرده‌اند.

رستگاری خاطرنشان کرد: متوسط سرعت خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی استان طی شهریورماه ۷۲ کیلومتر بر ساعت گزارش شده و بیشترین میانگین سرعت نیز در محور منشاد ـ مهریز و بالعکس به ثبت رسیده است.

کد مطلب 6968319

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    نظرات

    • میثم IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      1 0
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      خسته‌ نباشید و خدا قوت
    • محمد IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      گزارش بسیار زیبا و قشنگی بود

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