به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن اسماعیلی ساعتی قبل ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: در ایام جنگ رمضان، بخش قابل توجهی از روزها با آماده‌باش کامل کارکنان همراه بود و با اجرای طرح پراکندگی، کارکنان انتظامی در مقرهای جایگزین نیز حضور داشتند تا خدمت‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه پیدا کند.

وی افزود: در جریان اغتشاشات دی‌ماه نیز کارکنان انتظامی در کف خیابان حضور داشتند و در این مدت پنج نفر از کارکنان نیروی انتظامی به درجه جانبازی نائل شدند که اکنون روند بهبودی را طی کرده و در محل خدمت خود حضور دارند.

بیش از ۱۱۰ شب موکب برای تقویت روحیه مردم

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان یزد ادامه داد: در ایام جنگ رمضان برای حفظ روحیه مردم، نخستین کاروان خودرویی راه‌اندازی شد و بیش از ۱۱۰ شب موکب در نقاط مختلف برپا شد.

اسماعیلی گفت: توزیع پرچم و پوستر و نقاشی تصاویر شهدا با عنوان «قهرمان شهر» بر دیوارهای شهری نیز از دیگر برنامه‌ها بود تا یاد و نام شهدا در فضای عمومی زنده نگه داشته شود.

برگزاری ۳۴۰ حلقه معرفت برای سربازان

وی با اشاره به برنامه‌های معرفتی ویژه سربازان اظهار کرد: ۳۴۰ حلقه معرفت و نشست صمیمی با سربازان برگزار شد و حدود ۲۲۰۰ نفر از سربازان در این برنامه‌ها حضور داشتند.

اسماعیلی افزود: در قالب طرح رشد و ارزیابی سربازان نیز ۱۵۶ نفر مورد ارزیابی و آموزش قرار گرفتند.

اجرای ۱۰۴ جلسه چهارشنبه‌های قرآنی

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان یزد با اشاره به فعالیت‌های قرآنی گفت: در قالب طرح «چهارشنبه‌های قرآنی» ۱۰۴ جلسه برگزار شد که یک‌هزار و ۳۴۵ نفر در این برنامه‌ها حضور داشتند.

وی ادامه داد: آموزش چهره‌به‌چهره قرآن کریم نیز در ۲۳۳ برنامه برای یک‌هزار و ۳۸۰ نفر انجام شد و کلاس‌های قرآنی در ۷۴ جلسه برای ۲۲۵ نفر برگزار شد.

برگزاری دوره حفظ قرآن برای همسران کارکنان

اسماعیلی با اشاره به توجه به خانواده کارکنان افزود: ۳۵ کلاس حفظ قرآن کریم برای همسران کارکنان برگزار شد که در قالب یک دوره دوساله حفظ قرآن دنبال می‌شود.

وی گفت: در حوزه فرزندان کارکنان نیز بیش از ۱۰۰ نفر از فرزندان ۱۰ تا ۱۶ سال ارزیابی شدند و ۷۳ نفر در دوره حفظ قرآن باقی ماندند و طی دو ماه موفق به حفظ یک تا سه حزب قرآن کریم شدند.

پنج رتبه کشوری در اجلاسیه نهج‌البلاغه

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان یزد اظهار کرد: اجلاسیه نهج‌البلاغه در بخش‌های فیلم، شعر، نقاشی و مقاله برگزار شد و آثار منتخب به فراجا و ستاد کل ارسال شد که در نهایت پنج اثر از کارکنان و فرزندان کارکنان استان یزد در سطح کشور حائز رتبه شدند.

برگزاری طرح ولایت برای فرزندان دانشجوی کارکنان

اسماعیلی افزود: ۲۵ نفر از فرزندان دانشجوی کارکنان به مشهد مقدس اعزام شدند و به مدت یک ماه در دوره طرح ولایت با موضوعاتی از جمله خداشناسی، انسان‌شناسی، حکومت اسلامی و رفع شبهات شرکت کردند که با استقبال خوبی همراه شد.

تجلیل و سرکشی از خانواده‌های شهدا

وی با اشاره به برنامه‌های حوزه خانواده شهدا گفت: برای نخستین بار در استان یزد برنامه «مادرانه شهدا» برگزار شد و هم‌زمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س)، میزبان حدود ۲۴ نفر از مادران شهدا بودیم.

اسماعیلی ادامه داد: کاروان خانواده شهدا نیز به کرمان و مزار شهید حاج قاسم سلیمانی اعزام شد و در مجموع از ۸۵ خانواده شهید سرکشی و برای رفع مشکلات آنان اقدام شد.

۲۱۳۰ سرباز در دوره مجاهد شرکت کردند

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان یزد گفت: در حوزه اخلاق راهبری، ۶۰۰ حلقه معرفتی با سربازان وظیفه برگزار شد و ۲۱۳۰ نفر از سربازان وظیفه نیز در دوره «مجاهد» شرکت کردند.

برنامه‌های قرآنی و تربیتی در دستور کار

اسماعیلی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو اظهار کرد: برگزاری سه روز اعتکاف قرآنی در ماه رجب، جشن تکلیف ۳۱۳ نفر از فرزندان کارکنان هم‌زمان با جشن میلاد امام زمان(عج)، محفل انس با قرآن کریم با حضور استاد ابوالقاسمی و جشن سربازان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: جامعه انتظامی استان یزد چهارشنبه و پنجشنبه در میدان امیرچقماق نیز میزبان مردم خواهد بود.