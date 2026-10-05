مطالبات حوزه تجهیزات پزشکی از مرز ۷۰ همت عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید شهبندی، در آستانه برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی (ایران مد)، نسبت به تشدید بحران نقدینگی در صنعت تجهیزات پزشکی کشور، هشدار داد و گفت: مجموع مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی تا پایان مرداد ۱۴۰۵ از مرز ۷۰ همت عبور کرده و عمق این مطالبات به بیش از ۵۴۰ روز رسیده است.

وی افزود: ادامه این روند همزمان با تغییر سازوکار تأمین ارز و کاهش موجودی کالاهای تأمین‌ شده با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌تواند فشار مضاعفی بر نقدینگی و تداوم فعالیت شرکت‌های تجهیزات پزشکی وارد کند.

شهیندی با اشاره به رشد قابل‌ توجه رقم مطالبات نسبت به سال گذشته، تاکید کرد: اگرچه عمق مطالبات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته، اما رقم ریالی مطالبات بیش از دو برابر شده است.

وی در همین زمینه توضیح داد: فشار مالی بر شرکت‌های تجهیزات پزشکی به یک چالش جدی و انباشته تبدیل شده است.

شهبندی، یکی از چالش‌های اصلی را نحوه تخصیص منابع عنوان کرد و افزود: وقتی منابع به صورت بی‌نام در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد؛ رؤسای دانشگاه‌ها در نحوه هزینه‌کرد آن اختیار دارند و همین موضوع می‌تواند تعیین مقصد منابع برای پرداخت مطالبات تجهیزات پزشکی را با مشکل مواجه کند.

وی به برگزاری نمایشگاه ایران‌مد اشاره کرد و گفت: حضور فعالان صنعت تجهیزات پزشکی در نمایشگاه به معنای رضایت از وضعیت موجود نیست، اما بر این باورند که مشکلات مالی نباید به تعطیلی مسیر توسعه، نوآوری و آینده صنعت تجهیزات پزشکی منجر شود.

شهبندی ادامه داد: نمایشگاه فرصت مناسبی است تا این موضوعات به صورت مستقیم مطرح و پیگیری شود.

نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی (ایران مد)، در روزهای ۲۱ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵ در شهرآفتاب برگزار می شود.