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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

هشدار پلیس درباره سرمایه‌گذاری در سکوهای طلای آب‌شده

هشدار پلیس درباره سرمایه‌گذاری در سکوهای طلای آب‌شده

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره سرمایه‌گذاری در سکوهای طلای آب‌شده به مردم هشدار داد.

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت مقابله با تهدیدهای اقتصادی دشمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی و به‌ویژه جنگ اقتصادی که دشمن به کشور تحمیل کرده است، انتظار می‌رود تمام بخش‌های اقتصادی کشور در کنار دولت و نیروهای مسلح، رویکرد و شرایط متناسب با جنگ اقتصادی را اتخاذ کنند.

وی افزود: پلیس امنیت اقتصادی نیز با مأموریت نظارت بر فعالیت‌های سالم و صحیح اقتصادی، چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی، تلاش می‌کند با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و آسیب‌زا مقابله کند.

رحیمی با اشاره به فعالیت سکوها و پلتفرم‌های عرضه طلای آب‌شده گفت: یکی از موضوعات روز در حوزه اقتصاد، فعالیت سکوها یا پلتفرم‌های طلای آب‌شده است. پلیس امنیت اقتصادی به‌صورت مستمر بر این حوزه نظارت دارد و خوشبختانه در این بخش مشکل خاصی وجود ندارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: البته در مورد یکی از سکوهای طلای آب‌شده، مسائلی ایجاد شده است که در جلسات متعددی با مدیران این سکو، دستگاه قضایی و پلیس، موضوع در حال بررسی و حل‌وفصل است.

وی تصریح کرد: به‌ویژه درباره مطالبات مردم، اقدامات لازم در حال انجام است و این سکو از یکی دو روز گذشته پرداخت مطالبات را آغاز کرده است.

رحیمی در پایان با توصیه به مردم برای دقت بیشتر هنگام سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های اینترنتی گفت: مردم در زمان سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی باید مراقب باشند و پیش از سرمایه‌گذاری، شناخت و آگاهی کافی نسبت به آن مجموعه داشته باشند و از ریشه، هویت و سابقه فعالیت آن‌ها مطمئن شوند تا دچار مشکل نشوند.

کد مطلب 6968362
مهسا حيدری توچائی

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