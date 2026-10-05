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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

بازداشت ۴ سارق حرفه‌ای در یزد

بازداشت ۴ سارق حرفه‌ای در یزد

یزد- رئیس پلیس آگاهی استان یزد از شناسایی و دستگیری چهار سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار و کشف سرقت ۲۰۰ میلیارد ریالی از یک منزل در شهر یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ حمیدرضا زارع اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از یک منزل در شهر یزد، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، چهار سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد ادامه داد: متهمان در تحقیقات انجام‌شده به سرقت وسایل و اقلام منزل به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

زارع خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به دادسرا معرفی و سپس روانه زندان شدند.

کد مطلب 6968206

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    نظرات

    • میثم IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      1 0
      پاسخ
      از نیروی پلیس مچکریم
    • محمود IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      چقدر دزدی زیاد شده

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