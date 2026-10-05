به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ حمیدرضا زارع اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از یک منزل در شهر یزد، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، چهار سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد ادامه داد: متهمان در تحقیقات انجام‌شده به سرقت وسایل و اقلام منزل به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

زارع خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به دادسرا معرفی و سپس روانه زندان شدند.