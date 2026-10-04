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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷

کاهش مصرف مرغ خانوار به دلیل کاهش کشش بازار و مشکلات کالابرگ بوده است

کاهش مصرف مرغ خانوار به دلیل کاهش کشش بازار و مشکلات کالابرگ بوده است

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کاهش مصرف مرغ خانوار بود که به دلیل کاهش کشش بازار و همچنین مشکلات موجود در توزیع مرغ با کالابرگ، بازار این محصول را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۱۲ مهر۱۴۰۵) این کمیسیون، گفت: در جلسه امروز مشکلات مرتبط با تولید، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ با حضور متولیان، دستگاه‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: یکی از مسائل مطرح‌شده در این نشست، کاهش مصرف مرغ خانوار بود که به دلیل کاهش کشش بازار و همچنین مشکلات موجود در توزیع مرغ با کالابرگ، بازار این محصول را تحت تأثیر قرار داده است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: فروشگاه‌های توزیع‌کننده مرغ نیز به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان از سوی دولت، تمایل لازم برای عرضه مرغ در قالب کالابرگ را ندارند و این موضوع نیز بر بازار اثر گذاشته است.

هادیان‌پور تصریح کرد: در چنین شرایطی قیمت مرغ کاهش یافته و حتی به کمتر از حدود قیمت تمام‌شده تولید رسیده است؛ بنابراین باید همزمان با توجه به شرایط بازار، به میزان تولید پایدار نیز توجه داشته باشیم و زمینه خرید مرغ توسط مصرف‌کنندگان را فراهم کنیم.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این نشست گفت: مقرر شد برای کنترل قیمت جوجه یک‌روزه، راهکارهای لازم از جمله استفاده از ظرفیت‌های حمایتی و در صورت نیاز پرداخت یارانه، بررسی و اجرا شود تا قیمت جوجه در سطحی قابل مدیریت تثبیت شود.

نماینده مردم شازند در مجلس افزود: از سوی دیگر، باید دغدغه بهره‌برداران و تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ نیز در اسرع وقت برطرف شود تا تولیدکنندگان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و چرخه تولید دچار اختلال نشود.

وی هشدار داد: با توجه به کاهش مصرف خانوار و افت قیمت مرغ، اگر دغدغه‌های تولیدکنندگان برطرف نشود، ممکن است آنها در آینده تمایلی به جوجه‌ریزی نداشته باشند؛ در این صورت ابتدا با افزایش جوجه یک‌روزه و سپس با کاهش تولید مرغ مواجه خواهیم شد که نتیجه آن می‌تواند افزایش قیمت مرغ در آینده باشد.

هادیان‌پور تأکید کرد: برای جلوگیری از این روند، دو موضوع باید همزمان دنبال شود؛ نخست کنترل قیمت جوجه یک‌روزه و دوم رفع دغدغه‌های بهره‌برداران و تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ.

وی افزود: همچنین مقرر شد آمارهای واقعی تولید و مصرف تنظیم و به‌روز شود تا میزان تولید و نیاز بازار به‌طور دقیق مشخص باشد و بر اساس این اطلاعات بتوان برای مازاد تولید تصمیم‌گیری کرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در صورت وجود مازاد تولید، می‌توان از ظرفیت خرید تضمینی و توافقی با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام استفاده کرد و همچنین در صورت امکان، برای صادرات مازاد تولید برنامه‌ریزی کرد تا از آسیب به تولیدکنندگان و بازار جلوگیری شود.

بررسی قانون مدیریت پسماند در کمیسیون کشاورزی

هادیان‌پور در ادامه با اشاره به دیگر دستور کار کمیسیون کشاورزی گفت: در نشست امروز موضوع قانون مدیریت پسماند نیز مورد بررسی قرار گرفت. این قانون در حال بازنگری و پالایش است و نشست امروز دومین جلسه بررسی آن بود.

وی خاطرنشان کرد: بررسی این قانون همچنان ادامه دارد و احتمال برگزاری جلسات بعدی نیز وجود دارد؛ بنابراین در جلسه امروز بررسی و اصلاح قانون مدیریت پسماند به جمع‌بندی نهایی نرسید و موضوع در نشست‌های بعدی دنبال خواهد شد. /

کد مطلب 6967853
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • مممد IR ۰۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
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      مردم به ۱۵ روزتمام مرغ و تخم مرغ نخرند تا قیمتا پایین بیاید
    • یعقوب شمشیرساز IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
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      کاهش مصرف همه چیز کاهش یافته نه مرغ، بااین گرانی وباحقوقهای ثابت بازنشستگان وکارمندان وقشر کم درآمد انتظار دارید ملت خزانه دارد بیاورد خرج کند بااین گرانی قناعت میکنیم ولی بازهم حقوق مان تا ۱۵ روز کفاف خرج منزل را نمیدهد

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