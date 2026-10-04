کاهش مصرف مرغ خانوار به دلیل کاهش کشش بازار و مشکلات کالابرگ بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۱۲ مهر۱۴۰۵) این کمیسیون، گفت: در جلسه امروز مشکلات مرتبط با تولید، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ با حضور متولیان، دستگاه‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: یکی از مسائل مطرح‌شده در این نشست، کاهش مصرف مرغ خانوار بود که به دلیل کاهش کشش بازار و همچنین مشکلات موجود در توزیع مرغ با کالابرگ، بازار این محصول را تحت تأثیر قرار داده است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: فروشگاه‌های توزیع‌کننده مرغ نیز به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان از سوی دولت، تمایل لازم برای عرضه مرغ در قالب کالابرگ را ندارند و این موضوع نیز بر بازار اثر گذاشته است.

هادیان‌پور تصریح کرد: در چنین شرایطی قیمت مرغ کاهش یافته و حتی به کمتر از حدود قیمت تمام‌شده تولید رسیده است؛ بنابراین باید همزمان با توجه به شرایط بازار، به میزان تولید پایدار نیز توجه داشته باشیم و زمینه خرید مرغ توسط مصرف‌کنندگان را فراهم کنیم.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این نشست گفت: مقرر شد برای کنترل قیمت جوجه یک‌روزه، راهکارهای لازم از جمله استفاده از ظرفیت‌های حمایتی و در صورت نیاز پرداخت یارانه، بررسی و اجرا شود تا قیمت جوجه در سطحی قابل مدیریت تثبیت شود.

نماینده مردم شازند در مجلس افزود: از سوی دیگر، باید دغدغه بهره‌برداران و تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ نیز در اسرع وقت برطرف شود تا تولیدکنندگان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و چرخه تولید دچار اختلال نشود.

وی هشدار داد: با توجه به کاهش مصرف خانوار و افت قیمت مرغ، اگر دغدغه‌های تولیدکنندگان برطرف نشود، ممکن است آنها در آینده تمایلی به جوجه‌ریزی نداشته باشند؛ در این صورت ابتدا با افزایش جوجه یک‌روزه و سپس با کاهش تولید مرغ مواجه خواهیم شد که نتیجه آن می‌تواند افزایش قیمت مرغ در آینده باشد.

هادیان‌پور تأکید کرد: برای جلوگیری از این روند، دو موضوع باید همزمان دنبال شود؛ نخست کنترل قیمت جوجه یک‌روزه و دوم رفع دغدغه‌های بهره‌برداران و تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ.

وی افزود: همچنین مقرر شد آمارهای واقعی تولید و مصرف تنظیم و به‌روز شود تا میزان تولید و نیاز بازار به‌طور دقیق مشخص باشد و بر اساس این اطلاعات بتوان برای مازاد تولید تصمیم‌گیری کرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در صورت وجود مازاد تولید، می‌توان از ظرفیت خرید تضمینی و توافقی با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام استفاده کرد و همچنین در صورت امکان، برای صادرات مازاد تولید برنامه‌ریزی کرد تا از آسیب به تولیدکنندگان و بازار جلوگیری شود.

بررسی قانون مدیریت پسماند در کمیسیون کشاورزی

هادیان‌پور در ادامه با اشاره به دیگر دستور کار کمیسیون کشاورزی گفت: در نشست امروز موضوع قانون مدیریت پسماند نیز مورد بررسی قرار گرفت. این قانون در حال بازنگری و پالایش است و نشست امروز دومین جلسه بررسی آن بود.

وی خاطرنشان کرد: بررسی این قانون همچنان ادامه دارد و احتمال برگزاری جلسات بعدی نیز وجود دارد؛ بنابراین در جلسه امروز بررسی و اصلاح قانون مدیریت پسماند به جمع‌بندی نهایی نرسید و موضوع در نشست‌های بعدی دنبال خواهد شد. /