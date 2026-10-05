امحای ۷۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر عزم جدی تعزیرات حکومتی برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و سلامت بازار اظهار کرد: برنامه‌های نظارتی برای برخورد با تخلفات اقتصادی و ساماندهی کالاهای رسوبی در استان بوشهر با جدیت ادامه دارد.

وی افزود: مبارزه با مفسدان اقتصادی و اخلالگران نظام بازار از اولویت‌های تعزیرات حکومتی است و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه فعالیت سالم اقتصادی و حفظ امنیت بازار فراهم شود.

برخورد قاطع با قاچاق کالا

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به تشدید اقدامات مقابله‌ای با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: قاچاق کالا آسیب جدی به تولید ملی و اشتغال وارد می‌کند و به همین دلیل پرونده‌های مرتبط با قاچاق با رصد مستمر و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

حسینی ادامه داد: برخورد با گران‌فروشی، کم‌فروشی و سایر تخلفات صنفی نیز از مطالبات اصلی مردم است و بازرسان و مجموعه تعزیرات حکومتی این موضوع را به صورت مستمر دنبال می‌کنند.

وی گفت: تعزیرات حکومتی در راستای حمایت از حقوق شهروندان و حفظ آرامش بازار، با افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و سوءاستفاده از نیازهای مردم بدون اغماض برخورد و متخلفان را مطابق قانون مجازات می‌کند.

امحای ۷۰۰ دستگاه ماینر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در ادامه از امحای حدود ۷۰۰ دستگاه ماینر خبر داد و بیان کرد: در ادامه اقدامات نظارتی و مقابله با تجهیزات غیرمجاز، حدود ۷۰۰ دستگاه ماینر به ارزش ۴۰ میلیارد ریال امحا شد.

حسینی افزود: این اقدام با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی از جمله نمایندگان دادستانی و اموال تملیکی انجام شد و در چارچوب ساماندهی کالاهای رسوبی و مقابله با تخلفات مرتبط صورت گرفت.