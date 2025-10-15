مرحله دوم امحای کالاهای قاچاق در بوشهر انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی حسینی گفت: در راستای اجرای برنامه‌های ساماندهی اموال تملیکی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی، مرحله دوم امحای کالاهای قاچاق به ارزش ۵.۵ میلیارد ریال با نظارت تعزیرات حکومتی بوشهر انجام شد.

وی ادامه داد: این اقدام در ادامه بازدید اخیر از انبارهای اموال تملیکی و تأکید بر شفافیت و تسریع در مدیریت کالاهای رسوبی صورت گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر افزود: امحای کالاهای قاچاق غیرقابل مصرف یا غیراستاندارد، گامی مهم در جهت حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از ورود این کالاها به بازار است.

حسینی با اشاره به همکاری مستمر تعزیرات حکومتی با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بر ضرورت نظارت دقیق بر فرآیند امحا و فروش کالاها از طریق مزایده‌های شفاف تأکید کرد و گفت: این اقدامات به منظور اجرای عدالت اقتصادی و خدمت‌رسانی شفاف به مردم انجام می‌شود.