AFC رسمی اعلام کرد؛ حاج صفی رکورددار بازی های ملی ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) به طور رسمی احسان حاج صفی را به عنوان رکورددار پوشیدن پیراهن تیم ملی ایران معرفی کرد.

حاج‌صفی پس از حضور در دو دیدار تیم ملی ایران در فیفادی سپتامبر و اکتبر، تعداد بازی‌های ملی خود را به ۱۵۰ رساند و از این حیث در صدر فهرست بازیکنان تاریخ فوتبال ایران قرار گرفت.

پیش از این، جواد نکونام با ۱۵۱ بازی ملی در صدر این فهرست قرار داشت اما در سال‌های بعد، دو مسابقه از دیدارهای ثبت‌شده در کارنامه او از سوی فیفا به عنوان بازی ملی رسمی محسوب نشد. یکی از این مسابقات دیدار تیم ملی ایران مقابل عراق در سال ۲۰۱۵ بود که پشت درهای بسته برگزار شد و در چارچوب مقررات فیفا در رده دیدارهای رسمی ملی قرار نگرفت. همچنین نخستین بازی ثبت‌شده نکونام در آمار قبلی مقابل اکوادور نیز به دلیل حضور تیم زیر ۲۳ سال این کشور در آن مسابقه، از فهرست دیدارهای ملی رسمی خارج شد. با حذف این دو بازی از آمار نکونام، تعداد بازی‌های ملی او کاهش یافت و حاج‌صفی با ۱۵۰ بازی به صدر جدول رسید.

این تغییر در آمار بازی‌های ملی، روی رکورد علی دایی نیز تأثیر گذاشت و یک بازی و یک گل از کارنامه ملی او کسر شد تا تعداد گل‌های ملی اسطوره فوتبال ایران ۱۰۸ گل ثبت شود.

بنابراین حالا حاج‌صفی که نخستین بازی ملی خود را در سال ۲۰۰۸ انجام داده بود و تاکنون ۱۸ سال در تیم ملی ایران حضور داشته است علاوه بر رکورد بیشترین بازی ملی، با حضور در ۴ دوره جام جهانی نیز یکی از باسابقه‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران محسوب می‌شود.