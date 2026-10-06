به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سعید عزت الهی هافبک تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان فیفادی سپتامبر که با دو شکست مقابل ازبکستان و روسیه همراه بود صحبت هایی را انجام داد که در پی می خوانید:

* بعد از هر تورنمنت بزرگی مثل جام جهانی طبیعی است که یک دوره جدید شروع شود. جام جهانی برای ما تمام شده و حالا باید نگاه‌مان به آینده باشد. تیم ملی در این مدت نیاز دارد خودش را دوباره پیدا کند و هماهنگ‌تر شود. فکر می‌کنم همه اعضای تیم این موضوع را به خوبی درک کرده‌اند و مهم‌تر اینکه انگیزه زیادی برای ادامه مسیر داریم.

* تغییر همیشه بخشی از فوتبال است. مهم این است که تغییرات با هدف بهتر شدن تیم انجام شود. هیچ بازیکنی نباید خودش را مالک جایگاهش بداند. همه باید برای قرار گرفتن در ترکیب رقابت کنند و وقتی هم فرصت بازی پیدا کردند، مسئولیتشان را بپذیرند. فکر می‌کنم این رقابت سالم می‌تواند کیفیت تیم ملی را بالاتر ببرد. تیم ملی زمانی موفق می‌شود که همه برای یک هدف مشترک حرکت کنند.

* شاید مهم‌ترین تفاوت، نگاه من به مسئولیتی باشد که در تیم ملی دارم. وقتی جوان‌تر بودم بیشتر تمرکزم روی این بود که خودم را ثابت کنم و بهترین عملکرد را داشته باشم، اما امروز احساس می‌کنم علاوه بر عملکرد شخصی، باید نسبت به کل تیم هم مسئولیت بیشتری داشته باشم. سال‌های حضور در تیم ملی تجربه‌های زیادی به من داده و حالا دوست دارم این تجربه را در اختیار تیم بگذارم. هنوز هم همان انگیزه روزهای اول را دارم و هر بار که پیراهن تیم ملی را می‌پوشم، احساس می‌کنم باید بهترین خودم را ارائه بدهم.

* تمام تیم ملی از نتیجه دو بازی با ازبکستان و روسیه راضی نیستیم و مطمئناً مسئولیت این شکست‌ها را می‌پذیریم و هر روز برای بهتر شدن تلاش می کنیم. البته این بازی‌ها بخشی از مسیر آماده‌سازی هستند. مهم این است که از آنها درس بگیریم. مهم‌ترین کار ما این است که اشتباهات را برطرف کنیم و دوباره وارد مسیر برد شویم.

* به آینده تیم ملی خیلی امیدوارم. هنوز زمان داریم و این زمان باید درست استفاده شود. بازیکنان جدید فرصت بیشتری برای هماهنگ شدن پیدا می‌کنند، بازیکنان باتجربه‌تر مسئولیت بیشتری می‌پذیرند و کادر فنی هم می‌تواند ترکیب و شرایط موردنظرش را بهتر پیدا کند.

* جام ملت‌ها مسابقات سختی است، اما ما باید با این باور وارد آن شویم که می‌توانیم برای بالاترین هدف بجنگیم. مسیر پیش رو مسیر ساختن، هماهنگ شدن و آماده شدن برای یک هدف بزرگ است. باید از هر اردو و هر بازی بهترین استفاده را ببریم تا وقتی وارد جام ملت‌های آسیا می‌شویم، تیمی داشته باشیم که هم از نظر فنی آماده باشد و هم از نظر ذهنی و روحی باور داشته باشد که می‌تواند برای بهترین نتیجه بجنگد.